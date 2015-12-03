واژگونی پراید در جاده اشتهارد ۳ مصدوم بر جای گذاشت

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: تصادف و واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور اشتهارد به بویین زهرا مقابل شهرک های صنعتی ۳ مصدوم بر جای گذاشت.

وی در ادامه با اعلام اینکه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده است، گفت: مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط اورژانس به بیمارستان الزهرا(س) منتقل شدند.

رئیس مرکز حوادث فوریت های پزشکی استان البرز در پایان گفت: با توجه به بارش های باران و لغزنده بودن جاده های استان رانندگان تمهیدات ایمنی را رعایت کنند.