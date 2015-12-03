  1. استانها
  2. البرز
۱۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۸:۳۲

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز:

واژگونی پراید در جاده اشتهارد ۳ مصدوم بر جای گذاشت

واژگونی پراید در جاده اشتهارد ۳ مصدوم بر جای گذاشت

کرج - رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز گفت: واژگونی یک دستگاه پراید در جاده اشتهارد به بویین زهرا ۳ مصدوم بر جای گذاشت.

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: تصادف و واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پراید در محور اشتهارد به بویین زهرا مقابل شهرک های صنعتی ۳ مصدوم بر جای گذاشت.

وی در ادامه با اعلام اینکه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شده است، گفت: مصدومان حادثه پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط اورژانس به بیمارستان الزهرا(س) منتقل شدند.

رئیس مرکز حوادث فوریت های پزشکی استان البرز در پایان گفت: با توجه به بارش های باران و لغزنده بودن جاده های استان رانندگان تمهیدات ایمنی را رعایت کنند.  

کد مطلب 2990710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها