رضا صادقپور مدیرعامل باشگاه راه آهن شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه راه‌آهن، به دنبال استعفای علیرضا رحیمی، هیات مدیره این باشگاه رضا صادق پور را به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب کرد.

هیات مدیره باشگاه که با توجه به تعطیلات اربعین حسینی نمی‌توانست بصورت حضوری تشکیل جلسه دهد اقدام به برگزاری جلسه فوق العاده بصورت کنفرانس تلفنی کرد.

در این جلسه تلفنی ابتدا کیانیان مالک باشگاه با تاکید بر حفظ شان و شخصیت آقای رحیمی و برگزاری مراسم تودیع برای او شرایط استعفای وی را مطرح کرد و هیات مدیره پس از شنیدن صحبت‌های او و بررسی شرایط و تاکید بر حساسیت های تیم در جدول رقابتها صلاح را بر انتخاب فوری مدیرعامل جدید دیدند که در این بین به پیشنهاد اعضا، رضا صادقپور بعنوان مدیر عامل جدید انتخاب شد او که اصرار زیادی بر نپذیرفتن این مسئولیت داشت در نهایت با اصرار کیانیان این مسئولیت را پذیرفته و به سمت مدیر عاملی باشگاه درآمد.

در حکم صادقپور آمده است: «جناب آقای رضا صادقپور باسلام احتراما نظر به تخصص و تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل باشگاه راه آهن منصوب می شوید. امید است در انجام امور مربوطه موفق و موید باشید.»

صادق پور عضو سابق هیات مدیره باشگاه استقلال تهران و فوتبالیست تیم های بانک صادرات کرمانشاه، تراکتورسازی تبریز و ... بوده است.

سوابق مدیریتی ورزشی

-مشاورمدیرعامل باشگاه استقلال تهران

-مدیریت تیم فوتسال استقلال تهران

-مشاوراقتصادی معاون توسعه وعمران باشگاه استقلال تهران

-معاون اموراستانهای باشگاه استقلال تهران

-عضوهیئت مدیره باشگاه شیرین فراز کرمانشاه

-دبیرکمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

-رئیس کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

-مشاورومسئول طرح وبرنامه ریزی وافتصادی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

-نماینده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی برزیل

--نماینده فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مسابقات فوتبال ساحلی جام ملتهای آسیا وانتخابی جام جهانی درکشورامارات

-معاون توسعه وعمران باشگاه استقلال تهران

-نایب قهرمان جام حذفی باشگاههای ایران با تیم تراکتورسازی تبریز1370-1371

-مقام جهارم مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاههای کشورهمراه باتیم فوتسال جانبازان کرمانشاه 1376

-بهترین گلزن مسابقات فوتسال باشگاههای ایران کشورهمراه باتیم فوتسال جانبازان کرمانشاه 1376 -بهترین گلزن مسابقات فوتبال جام آزادگان همراه تیم بانک صادرات کرمانشاه (لیگ دو جام آزدگان)

-مقام اول مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه های کشور باتیم فوتسال استقلال تهران 1378

- مقام اول مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه های کشور باتیم فوتسال استقلال تهران 1379

-نایب قهرمان مسابقات فوتسال قهرمانی باشگاه های کشور باتیم فوتسال استقلال تهران