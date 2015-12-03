دلايل ناکامى تيم ملى وزنه بردارى از نگاه مردم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تيم ملى وزنه بردارى با کسب نتايج ضعيف به کار خود در رقابتهای قهرمانی جهان پايان داد و تنها يک نقره کيانوش رستمى دستاورد پولادمردان از ایالات متحده بود.

در نظرسنجى برنامه سپاس چهار گزينه براى دلايل ناکامى مطرح شد که مردم به آنها راى دادند.

چهار درصد از شرکت کنندگان مصدوميت چند عضو اصلى را دليل ناکامى دانستند.

ضعف کادر فنى ۱۲درصد راى آورد و توجه نکردن به پشتوانه سازى ۱۱درصد از نظر شرکت کنندگان را به خود اختصاص داد.

اما ۷۳ درصد از شرکت کنندگان به گزینه هر سه رای دادند و مجموع این عوامل را علت ناکامی تیم ملی عنوان کردند.