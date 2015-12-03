  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۱:۱۲

دلايل ناکامى تيم ملى وزنه بردارى از نگاه مردم اعلام شد

دلايل ناکامى تيم ملى وزنه بردارى از نگاه مردم اعلام شد

طى يک نظرسنجى دلايل ناکامى تیم ملى وزنه بردارى در رقابتهاى جهانى هيوستون آمريکا از نگاه مردم اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تيم ملى وزنه بردارى با کسب نتايج ضعيف به کار خود در رقابتهای قهرمانی جهان پايان داد و تنها يک نقره کيانوش رستمى دستاورد پولادمردان از ایالات متحده بود.

در نظرسنجى برنامه سپاس چهار گزينه براى دلايل ناکامى مطرح شد که مردم به آنها راى دادند.

چهار درصد از شرکت کنندگان مصدوميت چند عضو اصلى را دليل ناکامى دانستند.

ضعف کادر فنى ۱۲درصد راى آورد و توجه نکردن به پشتوانه سازى ۱۱درصد از نظر شرکت کنندگان را به خود اختصاص داد.

اما ۷۳ درصد از شرکت کنندگان به گزینه هر سه رای دادند و مجموع این عوامل را علت ناکامی تیم ملی عنوان کردند.

کد مطلب 2990714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها