باشگاه نفت حاشیه درست نکند/ بروز چنین مسائلی نگران کننده است

به گزارش خبرگزاري مهر، عباس علیپور مدير رسانه ای تیم ملی فوتبال امید در واکنش به مسايل پیش امده در خصوص عدم همراهی ملی پوشان تیم نفت تهران در اردوی ترکیه و دلایلی که این باشگاه عنوان کرده است، گفت: ابتدا باید به نمایندگی از تیم امید از باشگاه هایی تشكر کنم که مثل همیشه با تیم امید همكارى كردند و بازیکنان خودشان را برای اردوی ترکیه در اختیار تیم ملی امید گذاشتند‌.

وی ادامه داد: قطع به یقین کادر مدیریتی و فنی تیم ملی امید، شرایط حساس باشگاه ها را کاملا درک می کنند و اینکه در اختیار گذاشتن ملی پوشان تیم امید، دست باشگاه و مربیان را خالی می کند حرف درستى است امّا فقط معطوف به باشگاه نفت نیست و قطع به یقین سایر باشگاه هایی که بازیکنان خودشان را در اختیار تیم امید قرار دادند نیز با مشکلات مشابهی از حیث محرومیت و مصدومیت مواجه هستند.

مدیر رسانه ای تیم فوتبال امید افزود: بدون شک اگر باشگاه ها با اينگونه دلايل همکاری لازم را با تیم های ملی نداشته باشند و مانع حضور بازیکنان شوند، هیچ اردوی ملی نباید تشکیل شود.

علیپور ادامه داد: متاسفانه باشگاه نفت تهران در حالی مانع حضور بازیکنانش در اردوی اماده سازی تیم امید شد که رقابت های لیگ برتر برای اولین بار بخاطر برپایی اردوی اماده سازی این تیم تعطیل شده، مابقی اردوها در زمان تعطیلی رقابت های لیگ بخاطر اردوهای اماده سازی تیم ملی بزرگسالان برگزار شده بود.

علیپور در خصوص واکنش رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص رفتار باشگاه نفت تهران گفت: اقای حسن زاده اعلام کردند که در صورت عدم همراهی بازیکنان نفت تهران در اردوی تیم امید، نتیجه بازی انها سه بر صفر خواهد شد. باشگاه نفت تهران در مقاطع گذشته همکاری خوبی با تیم امید داشته و امیدواریم که با تغییر مواضع خود بازیکنان ملی پوش را برای شرکت در اردوی ترکیه در اختیار تیم امید قرار دهد اما قطعا اگر باشگاه نفت همکاری لازم را نداشته باشد این مسئله را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گزارش خواهیم کرد. هرچند اميدوارم مسئولان اين باشگاه با در نظر گرفتن منافع ملى مانع از هرگونه ايجاد حاشيه براى خود و تيم اميد شوند و به روند مثبت خود در همكارى با تيم ملى ادامه دهند.

علیپور در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه بروز چنین مسائلى در استانه بازی های انتخابی المپیک، نگران کننده است و از این حیث زنگ خطر را برای فوتبال ملی ما بصدا در می آورد که عزم جامع و ملی برای صعود به المپیک وجود ندارد.