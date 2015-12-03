به گزارش خبرنگار مهر، پیکر امیرحسين افلاکیان که بیش از ۵۰ سال از عمر خود را در زمینه احیای هنر تعزیه خوانی و شبیه خوانی صرف کرده بود، امروز در میان حزن و اندوه دوستداران وی تشییع شد.

در این مراسم که با حضور مردم و علاقمندان به هنر تعزیه برگزار شد، پیکر امیر افلاکیان تا جایگاه ابدی وی بدرقه و به خاک سپرده شد.

حضور تعزیه خوانان مطرح استان و پیشکسوتان تعزیه و شبیه خوانی در این مراسم چشمگیر بود اما به جز مديركل ارشاد استان يزد، هیچ یک از مسئولان استان یزد حتی مسئولان و دست اندرکاران برنامه‌های فرهنگی، هنری و مذهبی استان یزد در این مراسم حضور نداشتند.

پیکر این تعزیه خوان پیشکسوت امروز در حالی با بی مهری برخي مسئولان تشییع شد که مردم یزد در این مراسم سنگ تمام گذاشته و حضوری گسترده داشتند.