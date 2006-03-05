لبناني ها از انجام گفتگوي ملي خوشحال هستند/ هدف قطعنامه 1559 سازمان ملل حل مشكل اسرائيل بود نه لبنان!

به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر، محمد جواد خليفه ازاعضاي شوراي رهبري جنبش امل لبنان، با بيان اينكه لبنان درحال حاضر،بحران سختي را مي گذراند، گفت: اين مسئله به زمان طولاني يعني به استقلال لبنان و موضوع اشغال اسرائيل ووجود مقاومت فلسطين درلبنان و درنهايت به توافق نامه طائف بازمي گردد.

خليفه بيان كرد: لبنان درپرتواين اين موافقتنامه درمعرض حملات مكرر قرارگرفت، يكي ازنكته ها حل و فصل مسئله فلسطين است كه هيچ پايه هايي براي مسئله فلسطين دررابطه با لبنان گذاشته نشده است.

محمد خليفه ازاعضاي كابينه فواد سنيوره درادامه عنوان كرد: توافقنامه طائف كه ازحمايت بين المللي و منطقه اي برخورداراست ؛ مشكلاتي را براي لبنان به وجود آورده است.

اين سياستمدار لبناني در نشستي كه امروزدردفترمطالعات سياسي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران با حضور كارشناسان اين وزارتخانه با موضوع بررسي آخرين تحولات داخلي لبنان برگزارشد، ازقطعنامه 1559 شوراي امنيت سازمان ملل متحد به عنوان آغازي براي ضربه زدن لبنان نام برد و تاكيد كرد: مشكلات لبنان دراين قطعنامه مورد بحث قرارنگرفته است ، بلكه مشكلاتي رابراي لبنان به وجود آورده است، هدف ازاين قطعنامه حل مشكل اسرائيل يعني ازبين بردن مقاومت بود.

از سمت چپ نفر دوم محمد جواد خليفه وزيربهداشت لبنان و عدنان منصورسفيرلبنان درايران

به گزارش مهر، وي درادامه اين جلسه كه عدنان منصورسفيرلبنان درتهران نيزحضورداشت؛ افزود: تروررفيق حريري (نخست وزيراسبق لبنان) نيزبراين مسائل افزوده و گذرزمان نيزآن را پيچيده كرده است والبته پيگيري اين خبردررسانه ها فقط براي اطلاع رساني نبود ،بلكه با هدف ايجاد شكاف بين مسلمانان و مسيحيان لبنان و حتي اختلاف انگيزي بين مسلمانان لبنان نيز بود.

اين مقام دولت لبنان گفت: مي خواهند وحدت ملي را در لبنان ازهم بپاشند و تاريخچه لبنان را زيرسوال ببرند، تمام اين مسائل باعث پيچيده شدن مسئله لبنان مي شود.

محمد خليفه تاكيد كرد آنچه كه درعراق ازجمله هدف قراردادن اماكن مذهبي و مقدس رخ داده است نيزبا هدف ايجاد اختلاف بين مسلمانان طراحي شده واوضاع لبنان نيزبا آنچه كه درمنطقه درحال وقوع است، هماهنگي دارد.

وزيركابينه فواد سنيوره نخست وزيرلبنان با اشاره به نقش خطرناك ديپلمات هاي خارجي به ويژه سفراي آمريكا و انگليس دراين كشورابرازداشت: برخي ازسفارتخانه ها درلبنان به اقداماتي ازجمله سازماندهي كردن حركاتي كه هماهنگ با اهداف كشورهايشان است، دست زدند و خطرناكتراينكه گروه هايي درلبنان بروزكردند كه مسئله خاك لبنان و مزارع شبعا را-كه متعلق به لبنان است - مورد شك وترديد قرار دادند.

به گزارش مهر، وي درپاسخ به سوالي درمورد همگرايي فرانسه و آمريكا درمسائل داخلي لبنان گفت : ازآنجايي كه لبنان مستعمره فرانسه بوده واين كشور تاريخ طولاني درلبنان دارد و درعين حال مي توان تاثيرفرهنگ فرانسه را نيزدراين كشورديد ، پاريس درچارچوب موازنه هاي بين المللي حرف آخر را در لبنان مي زند.

محمد جواد خليفه درپايان اين جلسه درمورد انجام گفتگوها بين طرف هاي لبناني گفت: اين گفتگوها آسودگي خاطري را براي مردم لبنان به وجود آورده است، اما اين نگراني وجود دارد كه برخي طرفهايي كه از خارج حمايت مي شوند، ازاين مذاكرات خارج شوند.