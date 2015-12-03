بنیاد ملی «میرزا کوچک خان جنگلی» تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی در یازدهمین یادواره روحانی شهید و سردار بزرگ گیلان میرزاکوچک جنگلی که عصر پنج شنبه برگزار شد، اظهار کرد: میرزا کوچک جنگلی هویت استان گیلان است.

وی با بیان اینکه این دومین همایش در یک هفته گذشته درباره میرزا کوچک بوده، افزود: هرچقدر بیشتر در مورد این هویت ها سخن گفته شود برای جامعه ارزشمندتر است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان به افتتاح بنیاد ملی میرزا کوچک در آینده نزدیک در استان اشاره کرد و گفت: مراحل ابتدایی افتتاح این بنیاد در وزارتخانه انجام گرفته و اگر به مرحله اجرا درآید می توان در هر شهرستانی برنامه ای عمیق و پربار در مورد نهضت میرزا برگزار و هدف میرزا را که آزادی و آزادی خواهی است نهادینه کنیم.

فاضلی با اشاره به لزوم بررسی همه جانبه نهضت جنگل تصریح کرد: کارهای اجرا شده در زمینه شناخت نهضت و افکار میرزا کوچک خان کافی نیست.

وی در ادامه با اشاره به انتشار بیش از ۲۰۰ عنوان کتاب در زمینه نهضت جنگل و شخصت میرزا کوچک خان افزود: برای شناساندن مفاخر ملی در جامعه همه نهادهای فرهنگی باید با هم همگرایی داشته باشند.

وفای به عهد و جوانمردی دو ویژگی مهم میرزا کوچک

در ادامه این برنامه فرماندار شهرستان صومعه سرا نیز با اشاره ویژگی های یاد شده از سردار جنگل اظهار کرد: وفای به عهد و جوانمردی از ویژگی های میرزا کوچک بود و کمتر شخصیت سیاسی در دنیا وجود دارد که به عهد خود وفادار بماند.

حسین اسماعیل پور ادامه داد: تلفیق ویژگی عقلانی و کاریزما از میرزا شخصیتی ساخت که توانست جریان جامعه پذیری سیاسی را در نسل های آینده تغییر دهد.

وی با بیان اینکه باید به ویژگی های میرزا داشتن مدیریت تشکیلاتی را نیز اضافه کرد، گفت: همه اندیشمندان داخلی و خارجی بر این عقیده هستند که میرزا تنها کسی بود که توانست با شخصیت عقلانی و کاریزمای خودتشکیلاتی راه اندازی کند که هنوز بعد از چندین دهه کسی نتوانسته آن را توضیح دهد.

فرماندار صومعه سرا در ادامه جامعه پذیری سیاسی را یکی دیگر از ویژگی های مهم قیام میرزا اعلام کرد و افزود: در حوزه جامعه شناسی جنبش ها و انقلاب ها، شرط ماندگاری به دوعامل رهبری و میزان فعالیت برای ماندگاری در اذهان عمومی بستگی دارد.

اسماعیل پور یادآور شد: میرزا کوچک جنگلی اولین کسی بود که حکومت جمهوری در ایران را تشکیل داد.

وی خاطرنشان کرد: میرزا یکی از مظلوم ترین قهرمانان ملی ایران است که در همه عرصه ها اثرگذار بوده ولی متاسفانه هیچگاه این اندیشه ها از طرف محققان به صراحت بیان نشده است.

در حاشیه این یادواره دومین نمایشگاه آثار نهضت میرزا کوچک جنگلی متشکل از ۵۰ سند نظمیه رشت به تهران، ۲۰ اعلانیه، ۱۰۰ تمبر، ۷۰ جلد کتاب، چندین شماره روزنامه جنگل و ۱۵ پوستر نمایشگاهی با مضمون نهضت عاشورایی امام حسین(ع) و میرزا توسط مهران اشراقی مجموعه دار گیلانی به نمایش در آمده و همچنین برای اولین بار از تمبرهای دوران میرزا کوچک جنگلی رونمایی شد.