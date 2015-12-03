۲۰ مکان متروکه آلوده به مواد مخدر در دامغان تخریب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد عصر پنجشنبه در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: ۲۰ مکان آلوده و متروکه، که محل پاتوق معتادان و اراذل و اوباش بود شناسایی و با هماهنگی دادستانی عمومی و انقلاب و شهرداری تخریب و پاکسازی شد.

وی افزود: برای مبارزه و مقابله با خرده فروشان ۳۰ طرح مهم و ویژه توسط نیروی انتظامی دامغان اجرا شد.

رئیس ستاد هماهنگی و مبارزه با مواد مخدر شهرستان دامغان یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۵ مورد کار پاکسازی نقاط آلوده، پارک ها و محلات در سطح شهرستان اجرا شد که در این راستا ۱۰۰ نفر دستگیر شدند.

مجد با بیان اینکه متأسفانه سن مصرف مواد مخدر رو به کاهش است، افزود: خانواده ها باید آگاهی بیشتری از فرزندان خود داشته باشند تا دچار اعتیاد خانمان سوز نشوند.

وی اضافه کرد: اعتیاد بیماری شوم اجتماعی است که زندگی انسان ها را به مخاطره می اندازد و بی شک تأثیرات منفی وافری در جامعه خواهد داشت.

مقام عالی دولت در شهرستان دامغان در خاتمه گفت: بهترین راه مبارزه با پدیده شوم اعتیاد پیشگیری، آگاه سازی و آموزش جوانان، دیگر افراد جامعه توسط مردم و مسئولان نسبت به خطرات و پیامدهای مصرف مواد مخدر است.