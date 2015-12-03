به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقی عصر پنجشنبه در نشستی با شهردار اصفهان که با محوریت بررسی چالش‌های حضور معلولان در سطح شهر اصفهان که به مناسبت ۱۲ آذر روز جهانی معلولان برگزار شد،‌ با بیان اینکه شهر باید برای همه شهروندانش قابل بهره‌وری باشد، اظهار داشت: دراین راستا ضروری است که مسئولان مدیریت شهری به نیازهای معلولان نیز توجه داشته و امکانات لازم را برای حضور این افراد در سطح جامعه فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در سطح شهر اصفهان اقداماتی برای مناسب سازی فضای شهری انجام شده است،‌ افزود: باید توجه داشت که این اقدامات کافی نبوده و به لحاظ استاندارد نیز دارای اشکالاتی است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به حضور ۲۴۰ هزار معلول در سطح استان اصفهان گفت: ۱۲۰ هزار نفر از این معلولان به صورت مستمر و غیر مستمر بسته‌های حمایتی از بهزیستی دریافت می‌کنند.

وی با اشاره به لزوم تعیین مشاور حوزه معلولان برای مسئولان بلند مرتبه استان افزود: از این رو از شهردار اصفهان درخواست داریم در کنار تعیین مشاور در حوزه معلولان از تشکل‌های غیر دولتی معلولان استان اصفهان نیز حمایت‌های لازم را داشته باشند.

صادقی مناسب‌سازی وسایل حمل و نقل عمومی برای معلولان را امری لازم دانست و اضافه کرد: بر این اساس تقاضا داریم حداقل یک خط از سازمان اتوبوسرانی برای تردد معلولان مناسب‌سازی شود.

وی با اشاره به لزوم توجه مسئولان به مطالبات معلولان بیان داشت: مسئولان باور کنند که معلولان نیز باید وارد اجتماع شده و مانند دیگر شهروندان از حقوق شهروندی بهره‌مند شوند و این در حالی است که شرایط فعلی بسیاری از معلولان را منزوی کرده است.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر معلولان از خدمات شهرداری در این زمینه رضایت دارند، گفت: البته هنوز این رضایت به حد مطلوب نرسیده است و باید کار بیشتری در این زمینه صورت پذیرد.

وی با اشاره به لزوم تحقق سهم سه درصدی استخدام معلولان در ارگان‌های مختلف افزود: این مصوبه نیز هنوز به خوبی اجرایی نشده و بهتر است که مورد توجه قرار گیرد.

صادقی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان باید با الگوپذیری از شهرهای خواهر خوانده نسبت به مناسب‌سازی شهر برای معلولان اقدام کند، بیان داشت: خوشبختانه اخیراً لایحه منشور حقوق سالمندان و معلولان از سوی شهرداری به شورای شهر ارائه شده است و امیدواریم با تصویب این لایحه شاهد اتفاقات خوبی در حوزه رسیدگی به امور معلولان و سالمندان باشیم.