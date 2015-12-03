به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌ن‍ژاد عصر پنجشنبه در نشستی با مدیرکل بهزیستی استان اصفهان و جمعی از جامعه معلولان استان که با محوریت بررسی چالش‌های حضور معلولان در سطح شهر اصفهان به مناسبت ۱۲ آذر روز جهانی معلولان برگزار شد،‌ با بیان اینکه امروز بیش از پدیده معلولان شهری با شهر‌های معلول مواجه هستیم، اظهار داشت: در این زمینه باید توجه داشت که بسیاری از شهرهای کشور و به ویژه اصفهان برای کودکان، بانوان، سالمندان و معلولان مناسب‌سازی نشده است و باید اقدامات جدی در این زمینه صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه خروج شهرها از معلولیت منجر به مناسب سازی این فضاها برای استفاده تمام اقشار جامعه خواهد شد، اضافه کرد: در این راستا ضروری است که در گام نخست شهر‌ها را درمان کرده تا خود به خود برای معلولان مناسب‌سازی‌های لازم صورت پذیرد.

شهردار اصفهان ترافیک را یکی از دردهای مزمن شهر اصفهان خواند و افزود: فرهنگ ترافیک در اصفهان بسیار پایین است به گونه‌ای که تردد افراد سالم را نیز تحت شعاع قرار داده است.

وی با اشاره به اینکه آنچه در شهر اصفهان برای مناسب‌سازی تردد معلولان انجام شده کافی نبوده و فاصله زیادی تا استانداردها داریم، ادامه داد: در این راستا مطالبات جامعه معلولان نیز باید به صورت جدی‌تر اعلام شود و با حضور بیشتر این افراد در تحقق خواسته‌هایشان سرعت عمل صورت گیرد.

جمالی‌نژاد مناسب‌سازی ۶۰ درصد از فضای فیزیکی شهرها را وظیفه شهرداری‌ها دانست و گفت: در این راستا دیگر ارگان‌ها نیز باید نسبت به این امر توجه داشته باشند.

وی با اشاره به لزوم حضور خیران شهرساز برای فعالیت در حوزه مناسب‌سازی شهر برای معلولان اظهار داشت: ما در شهر اصفهان با تعداد کمی از خیران شهرساز روبرو هستیم و این در حالی است که باید با کمک رسانه‌ها بر روی این امر توجه ویژه شود.

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه برای ایجاد شهر دسترس‌پذیر باید مدل‌های مختلف کارشناسان شهرسازی با نظارت نمایندگانی از معلولان مورد بررسی قرار گیرد، افزود: از این رو در پروژه‌های جدیدالاحداث شهرداری اصفهان این موضوع مورد توجه قرار داشته و تمام ساختمان‌های تازه احداث مناسب‌سازی شده‌اند.

وی مناسب‌ نبودن فضاهای شهری به وی‍ژه در پارک‌ها،‌ وسایل حمل و نقل عمومی و سرویس‌های بهداشتی سطح شهر را چالش شهر اصفهان در حوزه معلولان اعلام کرد و گفت: در خصوص سرویس‌های بهداشتی باید اقدامات ویژه در اسرع وقت اجرایی شود.

وی با بیان اینکه سال ۹۵ را سال مناسب‌سازی شهر اصفهان برای معلولان در نظر خواهیم گرفت،‌ افزود: در این راستا ضروری است که کارگروهی با محوریت استاندار اصفهان و با حضور تمام دستگاه‌های دولتی در استانداری تشکیل شود که تا آذرماه سال ۹۵ اصفهان را یکبار برای همیشه به شهر مناسب‌سازی شده برای معلولان تبدیل کنیم.

جمالی‌نژاد ادامه داد: در این راستا شهرداری به صورت تمام قد به میدان می‌آید و تمام تعهدات خود را نسبت به مناسب‌سازی شهر محقق خواهد کرد.

وی همچنین استفاده از ظرفیت معلولان برای توسعه گردشگری را امری مهم خواند و گفت: در این زمینه باید فضاهایی ایجاد شود که معلولان به تولید صنایع دستی اقدام کنند و برای فروش آن از ظرفیت گردشگران خارجی استفاده شود.