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۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۱۱

جنگ سرد در بازار نفت ادامه دارد؛

عربستان:روس‌هاباید تولید نفت راکاهش دهند/ روسیه: برنامه‌ای نداریم

عربستان:روس‌هاباید تولید نفت راکاهش دهند/ روسیه: برنامه‌ای نداریم

همزمان با برنامه اکثر کشورهای اوپک برای کاهش سقف تولید نفت این سازمان عربستان شرط کاهش تولید نفت خود را در گروی کاهش تولید نفت روسیه اعلام می‌کند و روس‌ها هم حاضر به کاهش تولید نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «فایننشال تایمز»، مقامات سعودی در یکی از تازه ترین اظهارات خود گفتند: عربستان در صورتی که اعضای اوپک و غیر اوپک اجماع بر سر کاهش تولید نفت داشته باشند، از سیاست کاهش تولید نفت حمایت می کند.

در همین حال، مقامات سعودی به این نکته اشاره کردند که رسیدن به این مهم در نشست امروز اوپک غیر ممکن خواهد بود و احتمالا اجرای این سیاست به اوایل سال جاری میلادی کشیده خواهد شد، این در حالی است که لحن سعودی‌ها در مقایسه با سال گذشته میلادی کاملا نرم‌تر شده است.

همچنین مقامات سعودی اظهار داشتند که تولید نفت غیر اوپکی ها از جمله روسیه باید کاهش یاب، این درحالی است که مقامات روس بارها از حمایت سیاست کاهش تولید نفت امتناع ورزیده اند.

بر همین اساس آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد، عربستان سعودی به شرطی از کاهش تولید یک میلیون بشکه نفت خود در روز که معادل بیش از یک درصد عرضه جهانی است، در سال آینده موافقت می کند که اعضای اوپک از جمله ایران و عراق و نیز غیر اوپکی‌ها به‌خصوص روسیه موافق کاهش تولید خود باشند.

کد مطلب 2990751
علیرضا کمندی

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