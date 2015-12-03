ملی پوشان استراحت کردند/ دانشگاه آزاد و پاس در صدر جدول دو گروه

به گزارش خبرنگار مهر ، نهمين دوره رقابتهای ليگ برتر ووشو باشگاههای کشور روز پنجشنبه با حضور ۱۰ تیم در دو گروه ۵ تیمی آغاز شد. دیدارهای نه چندان حساس این هفته باعث شد تا تیم هایی که مردان طلایی ووشو ایران در رقابتهای جهانی اندونزی را در اختیار دارند به آنها استراحت داده و با نفرات دوم و سوم خود به میدان بروند.

بر همین اساس و در گروه اول دانشگاه آزاد ابتدا در پیکار با هيئت سيستان و بلوچستان ۱۲ بر صفر پیروز شد و در پیکار دوم خود شهرستان ملارد را ۹بر۳ شکست داد. ملایریها قبل از این دیدار نتیجه را ۷بر۵ به رنگ فیروزه شیراز واگذار کردند.تیم شیرازی در دومین دیدار خود را ۷ بر ۵ به شهرداری ملارد واگذار کرد.

در این گروه و در پایان هفته دوم دانشگاه آزاد اسلامي با ۶ امتياز در صدر قرار گرفت. تيم هاي شهرداري ملارد و رنگ فيروزه شيراز نيز با ۳ امتياز و تفاضل متفاوت، به ترتيب دوم و سوم شدند.

از گروه دوم نیز تیم ها بازیهای هفته اول و دوم خود را برگزار کردند که پارس جنوبی در تنها بازی خود «شينگ يي چوان» را ۱۲ بر صفر از پیش رو برداشت. پاس قوامین در دو بازی ابتدا هيئت اردبيل را ۱۳ بر صفر و سپس «شینگ بی چوان» را ۱۲ بر صفر شکست داد. در آخرین دیدار هم شهرداری بندرعباس ۱۲ بر صفر مقابل هیات اردبیل پیروز شد.

در پایان هفته دوم این گروه نیز پاس قوامين با دو بازي و کسب شش امتياز در صدر قرار گرفت. تيم هاي شهرداري بندرعباس و پارس جنوبي با يک بازي و ۳ امتياز، به ترتيب دوم و سوم شدند. اين گروه در هفته هاي بعد شاهد رقابت نفس گيري خواهد بود.