عاشورا محدود به زمان خاصی نیست/انتقاد از اهانت به حرکت اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حاج سید هاشم حسینی بوشهری پنجشنبهشب در جمع مردم بردخون اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران برای همه افراد صحنه آزمایشی بزرگ فراهم کرده است و مردم ایران اسلامی همواره آماده دفاع از ارزشهای نظام و انقلاب هستند.
وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران شرایطی را برای حاکمیت دین در جامعه فراهم ساخته است، اضافه کرد: مردم مسئولیت مهمی را در قبال ادامه و حفظ این حاکمیت دارند و مطمئنا مردم آماده هستند که فداکاری و ایثار خود را در هر صحنهای نشان دهند.
نماینده استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حرکت بزرگ اربعین، بیان کرد: حضور گسترده و پرشور مردم کشورهای مختلف در پیادهروی اربعین بیانگر عشق به امام حسین (ع) است.
وی با اشاره به اینکه برخی افراد این حرکت بزرگ را بیهوده میدانند و به جای تمجید از این راهپیمایی باشکوه به آن اهانت میکنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی افراد شهادت را خشونتطلبی میدانند.
آیتالله حسینی بوشهری تصریح کرد: این افراد میگویند که عاشورا در برههای از تاریخ واقعشده که در یک طرف امام حسین(ع) و در طرف دیگر یزید قرار داشت و نقشی در زندگی ما ندارد.
وی با بیان اینکه امروز نیز نمایندگان عاشورا و یزیدیان حضور دارند، ادامه داد: نباید در دنیا غرق شویم و خود را در برابر خدا طلبکار بدانیم چرا که ما همواره بدهکار خداوند متعال و تقصیرکار هستیم.
رئیس حوزههای علمیه کشور با اشاره به اینکه عاشورا یک روز بود و کربلا محدودهای خاص دارد اما این موضوع منحصر به آن زمان و مکان خاص نمیشود، افزود: امروز نیز عاشورا و روح متعالی حاکم بر آن در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و در سبک زندگی تکتک ما نقش سازندهای دارد.
آیتالله حسینی بوشهری با اشاره به اینکه دشمن با دین به دنبال کسب مقاصد دنیوی است، اضافه کرد: از مهمترین ویژگیهای عاشورائیان میتوان به مبارزه برای نجات انسانها، کمال دانستن شهادت و نداشتن ایمان فصلی و مقطعی دانست.
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