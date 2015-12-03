به گزارش خبرنگار مهر، سعید شیرکوند شامگاه پنج‌شنبه در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم در حوزه گردشگری اصفهان که در هتل آسمان برگزار شد، اظهار داشت: گردشگری در کشور ما در سالهای پس از پیروزی انقلاب جدی گرفته نشده است و در طول این سالها به گردشگری به عنوان یک صنعت نیاندیشیده‌ایم.

وی با بیان اینکه گردشگری در دنیای امروز رشد بی اندازه‌ای دارد، افزود: اگر رشد صنایع دنیا در پنجاه سال گذشته را بررسی کنیم، متوسط رشد هر صنعت سه تا چهار درصد است اما رشد صنعت گردشگری بیش از ۱۰ درصد بوده است.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری را صنعتی برشمرد که کشورهای اروپایی برای ایجاد وفاق بین‌المللی بر آن تاکید دارند و بیان داشت: نمونه شاخص این وفاق را در زلزله بم شاهد بودیم، افرادی از سراسر دنیا که پیش از این از این شهر بازدید کرده بودند با توجه به تعلق خاطر و حساسیت نسبت به آن خواهان کمک به زلزله‌زدگان بودند.

وی تصریح کرد: امروز اتوماسیون در حال نهادینه شدن در جوامع و تاثیرگذار بر اقتصاد دنیا است به گونه‌ای که انسانها با وجود کاستن از زمان فعالیت خود درآمد بیشتری به دست می‌آورند.

شیرکوند با اشاره به اینکه برخلاف رشد زیاد گردشگری در دنیا کمترین اهمیت به این صنعت در کشور ما داده شده است، بیان داشت: این باور غلط در جامعه ما وجود داشته است که گردشگری با ارزش های اعتقادی و اجتماعی کشور ما تعارض دارد و یا اینکه گردشگری هنجارگریز و هنجارستیز است.

ظرفیت‌های متنوع گردشگری ایران

وی با اشاره به اینکه در سال جاری یک مورد تخلف اخلاقی و یا زیرپاگذاشتن ارزش ها از گردشگران نداشتیم، بیان داشت: در کشور ما ظرفیت انواع گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی، بوم‌گردی، ورزشی و زیارتی وجود دارد که نباید قربانی این اندیشه‌های غلط شود.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی با اشاره به اینکه آمار هتل های چهارستاره و ۵ ستاره شهر مشهد به اندازه کل کشور است، گفت: این امر نشانه ظرفیت گردشگری زیارتی ایران برای شیعیان دنیا است، ظرفیتی که ما خودمان را از آن محروم کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه وابستگی به نفت نیز در غفلت ما از صنعت گردشگری بی تاثیر نبوده است، اظهار داشت: کشور ما پرتعدادترین گونه‌های صنایع‌دستی جهان را داراست که بخش زیادی یا منقرض شده است و یا نفس‌های آخر را می کشد.

گردشگری مهم‌ترین عامل تاثیرگذاری بر رونق صنایع‌دستی

شیرکوند با اشاره به اینکه آنچه گردش مالی صنایع‌دستی ما را رونق می‌دهد صنعت گردشگری است، تصریح کرد: در اصفهان گردشگری از کانونهای مهم اشتغال‌زا است چراکه زیرساخت‌های خدادادی آن در این شهر وجود دارد.

دغدغه مهم صنعت گردشگری تامین زیرساختهای لازم است

وی دغدغه مهم صنعت گردشگری را تامین زیرساخت های لازم دانست و بیان داشت: در شرایط خاص جنگ که دنیا دچار آن شده است گردشگری ایران می تواند توسعه خوبی داشته باشد.

معاون برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان داشت: مهم‌ترین زیرساخت مربوط به فرهنگ جامعه است و بر این اساس نوع ارتباطات انسانی از مامور گمرک در فرودگاه تا نیروی خدماتی، حمل و نقل و خدمه هتل و ... باید مورد توجه قرار گیرند.

وی با انتقاد از اینکه تعداد هتل‌های چهار و سه ستاره اصفهان تاکنون تغییر نکرده است، بیان داشت: اصفهان از مهم‌ترین کانون های جذب گردشگری ایران است و هر گردشگر خارجی یا پیش از سفر اصفهان را می‌شناسد یا داوطلب بازدید از این شهر است اما ما پاسخگوی این موج عظیم درخواست‌ها نیستیم و باید در زمینه ساخت هتل به شکل جدی وارد عمل شویم.

دولت برای ساخت هتل در کشور با بخش خصوصی همکاری کند

شیرکوند با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی باید در این زمینه برنامه ریزی کند اما ثقل برنامه‌ریزی با بخش خصوصی است، گفت: دولت نه می تواند و نه باید هتل بسازد چراکه هتل دار خوبی نیست بلکه باید برای ساخت هتل به بخش خصوصی کمک کنیم که نیازمند قوانین ملی است.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذار از ابتدای دریافت مجوز برای ساخت هتل تا انتها نباید مشکلی حس کند، گفت: در این راستا باید حداقل ۵۰ هتل در اصفهان ساخته شود تا بازدهی مناسبی برای حجم گردشگران شاهد باشیم.