به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گالف تایمز، بیست و ششمین دوره از نمایشگاه بین المللی قطر در حالی شروع به کار کرد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دکتر عبدالعزیز الکواری وزیر فرهنگ و میراث قطر این نمایشگاه را افتتاح کردند.

امسال ناشران و موسسات فرهنگی-انتشاراتی ترکیه به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب قطر حاضر شده و تازه های نشر خود را به زبان‌های عربی، ترکی و انگلیسی در اختیار بازدیدکنندگان این نمایشگاه قرار می دهند.

نمایشگاه بین المللی کتاب قطر امسال در مقایسه با سال های گذشته عناوین بیشتری کتاب به زبان انگلیسی و فرانسوی در اختیار مخاطبان و بازدیدکنندگان نمایشگاه قرار می‌دهد و بخش ویژه ای را برای ادبیات کودک و نوجوان نیز اختصاص داده است.

امسال علاوه بر ناشران ترکیه، ۴۲۷ ناشر از ۲۶ کشور جهان آثار خود را در کنار ناشران قطری به مخاطبان بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب قطر عرضه می کنند.

به گفته مدیر اجرایی این نمایشگاه امسال بیش از ۱۸ هزار عنوان کتاب در زمینه های مختلف علمی، دانشگاهی و فرهنگی نیز در قالب آثار دیجیتال و نشر الکترونیک در اختیار مخاطبان این نمایشگاه قرار می گیرد.

وی اضافه می‌کند: سال گذشته نمایشگاه بین المللی کتاب قطر بیش از ۷۰۰هزار بازدیدکننده داشته و به نظر می‌رسد این تعداد در سال جاری به یک و نیم برابر افزایش یابد.

امسال ناشران و موسسات فرهنگی- انتشاراتی از کشورهای مختلفی از جمله لبنان، قطر، مصر، ترکیه، سوریه، امارات متحد عربی، کویت، هند، آلمان، عمان، مالزی، مراکش، ایران، فلسطین، بحرین، هلند، ایالات متحده آمریکا، کانادا، لیبی، عمان، سودان و عربستان سعودی در این نمایشگاه شرکت کردند و به مدت ۱۰ روز آثار خود را به بازدیدکنندگان عرضه می کنند.

ناشران و موسسات فرهنگی ترکیه به صورت متمرکز در بخشی از نمایشگاه بین المللی قطر سازماندهی شدند و در کنار عرضه کتاب های حوزه ادبیات بزرگسال و کودک و آثار منتشر شده غیرادبی حاضرین در نمایشگاه را با آداب و رسوم و آئین‌های مردم ترکیه نیز آشنا می کنند.

نمایشگاه بین المللی کتاب قطر سوم تا دوازدهم دسامبر به مدت ۱۰ روز در دوحه پایتخت قطر برگزار می‌شود.