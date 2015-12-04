به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «بیزینس استاندارد»، بانک توسعه آسیا پیش بینی کرد رشد اقتصادی هند در سال جاری میلادی به ۷.۴ درصد برسد، ضمن اینکه این نرخ برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی ۷.۸ درصد خواهد بود.

همچنین موسسه «استاندارد اند پورز» رشد اقتصادی هند را برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۸ درصد پیش بینی کرد.

در همین حال، رشد اقتصادی هند در سه ماه دوم سال جاری میلادی ۷.۴ درصد گزارش شد، این در حالی است که این نرخ برای سه ماه اول سال جاری میلادی ۷ درصد ثبت شده بود.

البته بانک توسعه آسیا پیش بینی خود را از نرخ رشد اقتصادی آسیا در سال جاری میلادی بدون تغییر ۵.۸ درصد و برای سال آینده میلادی ۶ درصد اعلام کرد.