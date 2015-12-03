فقدان اخلاق ریشه مشکلات جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علوم وحیانی اسرا، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دیدار اعضای انجمن اخلاق اسلامی حوزه علمیه، فقدان اخلاق را ریشه مشکلات جامعه دانست و گفت: ما وظیفه انتقال معارف اهل بیت(ع) را به جامعه بر عهده داریم اما متأسفانه شاهد خروجی مناسبی در جامعه نیستیم که دلیل آن همان فقدان اخلاق است.

وی ادامه داد: خداوند در وجود هیچ موجودی حتی فرشتگان به اندازه انسان سرمایه گذاری نکرده است؛ اینکه خداوند متعال می‌فرماید «و نفخته فیه من روحی»، این «ی» متصل به روح نشان می‌دهد که بین خداوند و انسان یک رشته و حبل متین وجود دارد و فن شریف اخلاق برای شناخت همین نکته نهفته در این «ی» است که انسان متوجه باشد به کجا و چه کسی متصل است.

این مفسر قرآن کریم، اخلاق را یک رشته عمیق علمی دانست و گفت: اخلاق غیر از موعظه است، اخلاق یک رشته عمیق علمی است که موضوع آن شناخت نفس انسان است تا از این طریق انسان بتواند روح خود را درمان کند و طهارت ببخشد و خود را از شر گناهان آبرو بر نجات بدهد.

آیت الله جوادی آملی در ادامه خواستار تألیف کتب درسی عمیق و کار‌شناسی شده با موضوع علم اخلاق به منظور استفاده در سرفصل‌های آموزشی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و همچنین توجه به «فقه الاخلاق» شد و بیان داشت: لازم است هدف اخلاق که‌‌ همان تقویت عقل عملی و قوه انگیزه است در کنار توجه به عقل نظری و قوه اندیشه مورد توجه جدی قرار بگیرد چرا که رشد یکی از این دو بعد بدون دیگری اثری نخواهد داشت.