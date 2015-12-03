تساوی یاران جباری و نوری در لیگ قطر/ جباری یک پنالتی از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم رقابت های لیگ ستارگان قطر شامگاه پنجشنبه با دیدار تیم های الاهلی و المسیمیر پیگیری شد که طی آن دو تیم به تساوی ۲ بر ۲ دست پیدا کردند.

در این بازی کابانجو(۳۳) و مشعل عبدالله(۷۵) برای الاهلی گل زدند و داسیلوا (۷ و ۷۲) از روی نقطه پنالتی دو بار برای المسیمیر گل زد.

در تیم الاهلی علاوه بر مجتبی جباری، پژمان منتظری نیز بازی می کند که به خاطر مصدومیت هفته گذشته در دیدار شامگاه پنجنشبه حضور نداشت. جباری در این بازی و در دقیقه ۶۴ یک ضربه پنالتی را از دست داد.

تیم محمد نوری با وجود این تساوی همچنان با ۴ امتیاز در قعر جدول رده بندی لیگ ستارگان قطر قرار دارد.