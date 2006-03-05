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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۰۹

تا پايان امسال ؛

فرهنگ الفبايي موضوعي اساطير ايران باستان منتشر مي شود

نشر اختران تا پايان سال جاري قصد دارد هفت اثر مكتوب جديد و چاپ اول را روانه بازار نشر كند .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، كتاب " جامعه شناسي انتقادي " كه متوني از هگل تا متفكرين مكتب فرانكفورت را در بر دارد ، با گردآوري و ويرايش پل كانرتون و ترجمه حسن چاوشيان ، كتاب " حاكميت دموكراسي و سياست جهاني در دوران جهاني شدن " اثر كلاويوس مولر با ترجمه لطفعلي سمينو و كتاب " از شيلر، آزادي و دولت فرزانگي " شامل نامه هاي شيلر در تربيت زيباشناختي انسان به ترجمه دكتر محمود عباديان، از جمله تازه هاي اختران در حوزه فلسفه و انديشه است.

همچنين " رمز موفقيت در تحصيل " به قلم ويرجينيا وكس ( ترجمه دكتر سيد اكبر ميرحسني )، " كشاكش هاي مانوي - مزدكي در ايران عهد ساساني ( به كوشش مليحه كرباسيان و محمد كريمي زنجاني اصل )، " فرهنگ الفبايي موضوعي اساطير ايران باستان " ( به كوشش مليحه كرباسيان ) و رماني تحت عنوان " ديكتاتور " نوشته توماس كني لي نويسنده استراليايي با ترجمه حسن افشار از ديگر آثاري است كه نشر اختران به زودي روانه بازار كتاب مي كند.

کد مطلب 299079

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