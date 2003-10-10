معني دارترين پديده هاي هنر اسلامي ، در مساجد خلق شده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، احمد مسجد جامعي در مراسم افتتاحيه دومين جشنواره بزرگ فرهنگي ، هنري و ورزشي جوانان كشور، در مشهد ، اظهار داشت : معني دارترين پديده هاي هنري درمساجد خلق شده است و بايد اين سنت را متناسب با شرايط زمانه استمرار بخشيد .

وي با تأكيد برضرورت بهره گيري از ظرفيت هاي امروزي جهان ، يادآورشد : باتوجه به نيازهاي فرهنگي - هنري پيچيده و متنوع امروز و همچنين هويتهاي جديدي كه شكل گرفته و براي پاسخ به پرسشهاي دنياي امروز ، لازم است مساجد، شكلي نوين از فرهنگ وهنر را ارائه دهند .

وي بر ارتقاء سطح فعاليت كانونهاي فرهنگي - هنري مساجد تأكيد كرد و گفت: كانون هاي فرهنگي و هنري مساجد بايد به تداوم ستنهاي فرهنگ و هنر اسلامي بيانديشند و اين حركت ، جز با همت و تلاش جوانان امكان پذير نيست و در اين مسير ، كانونهاي مساجد بايد از سطح معمول به سطح عالي و متعالي برسند .

وزير فرهنگ و ارشاداسلامي افزود : اين فعاليت ها بايد از يك سو ارزشها و سنت ها را حفظ كرده و از طرف ديگر نيازهاي جامعه امروز را مد نظر قرار دهند .

وي گفت : كانونهاي مساجد بايد در عرصه هايي فراتر از ملي ، مشاركت داشته باشند و اين امر ، نيازمند كار پژوهشي ، كسب تجربه و گفتمانهاي فرهنگي است .

مسجد جامعي نياز به مطالعه تلاش و آموزش و پژوهش را در كسب دستاوردهاي نوين ضروري اعلام كرد و اظهار داشت : سياست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، توسعه فرهنگ و هنر در كشور است وبايد به كسب افق هاي دور دست انديشيد.

گفتني است جشنواره بزرگ جوانان ، به مدت سه روز(17 تا 19 مهر ماه ) با شركت 500 نفر از اعضاي كانونهاي فرهنگي و هنري مساجد كشور در مشهد در حال برگزاري است .

اين جشنواره فرهنگي ، از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، باهمكاري سازمان ملي جوانان در چهار بخش قرآني ، هنري ، ورزشي و نشريات محلي برپاشده است .



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