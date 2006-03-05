درختان به نام شهروندان نامگذاري مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهرداري تهران اعلام كرد: در اين طرح سازمان پارك ها و فضاي سبز همزمان با روز گردشگري و درختكاري به صورت رايگان ، نهال در اختيار شهروندان قرار خواهد داد و شهروندان مي توانند اين نهال ها را به نام خود غرس و نامگذاري و ثبت كنند.

پارك پرديسان و برخي ديگر از مناطق تهران كه بزودي اعلام خواهند شد ، به عنوان محل اجراي اين طرح در نظر گرفته شده اند و درختاني كه در روز ياد شده توسط شهروندان كاشته مي شوند براي هميشه نام كسي را كه به كاشتن آنها اقدام كرده است بر خود خواهند داشت.

كساني كه در اين طرح شركت مي كنند مي توانند در آينده نيز به درختان خود سركشي كرده و به آبياري آنها بپردازند.