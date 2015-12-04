ایران به قدرت برتر در عرصه اقتصاد جهانی تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، تحلیلگران سرمایه و بانکهای بین المللی اعتقاد دارند اقتصاد ایران در حال ورود به عصر طلایی خود است. بر خلاف تبلیغات رسانه های غربی علیه ایران و ادعای حمایت از تروریسم، این کشور دارای اقتصادی مدرن است که برای ورود به عرصه جهانی آماده می شود.

بر اساس این گزارش زمینه های بالقوه ایران در حوزه انرژی این کشور را مستعد کرده است که بعد از تحریم ها بتواند در حوزه اقتصادی بین الملل شکوفا شود.

بر اساس آخرین اطلاعات رسیده از کشورهای اروپایی در حال حاضر صنعت خودروسازی ایران با همکاری های بانکهای بین المللی مثل دویچه بانک درصدد جذب سرمایه گذاران خارجی است.

اعتقاد بر این است که با برداشتن تحریم های اقتصادی استعدادهای عظیم ایران در حوزه اقتصاد احیا خواهد شد.

ایران در حال حاضر باسوادترین مردم را در منطقه خاورمیانه دارد که ۶۰ درصد از جمعیت آن را زیر ۳۰ ساله ها تشکیل می دهند و واضح است بعد از تحریم ها عرصه برای شکوفایی این استعدادهای انسانی فراهم خواهد شد.

به نظر می رسد ایران در آینده با وجود این مشخصات اقتصادی، دیگر به اقتصاد نفتی خود متکی نخواهد بود.

بر اساس تخمین بانک جهانی در چند سال آینده می توان رشد سریعی برای اقتصاد ایران تصور کرد که در سال ۲۰۱۷ این رشد تا ۶/۷درصد پیش بینی می شود. در عین حال افزایش تولید نفت و گاز در سالهای آینده به این رشد کمک شایانی خواهد کرد.