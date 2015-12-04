موج سرما در راه است/کاهش دما و بارش برف و باران در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی در اطلاعیه ای اعلام کرد: بتدریج از روز جمعه (امروز) تا دوشنبه هفته آینده با نفوذ هوای سرد از عرض های شمالی ابتدا کاهش دما در شمال غرب و سپس در غرب و جنوب غرب ، مرکز و شمال شرق و شرق کشور روی خواهد داد که همراه با گذر موج فعال بارشی است.

بر این اساس، در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و دامنه های البرز و زاگرس غربی شاهد بارش برف و لغزندگی اغلب جاده ها به ویژه در مناطق کوهستانی خواهیم بود.

امروز و فردا، بارش باران و برف و وزش باد شدید در استان های گیلان، مازندران و گلستان که به سبب بارندگی شدید آبگرفتگی معابر عمومی در شهرهای ساحلی و به سبب بارش برف، لغزندگی و مه آلودگی بویژه در مناطق کوهستانی پیش بینی می شود.

همچنین بارش برف در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، لرستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، زنجان، گیلان و دامنه های البرز در استان های مازندران، قزوین، البرز و تهران و همچنین بارش باران در استان های ایلام، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان که در ارتفاعات این استان ها بارش به شکل برف است.

در دامنه های البرز و زاگرس غربی به سبب بارش برف اغلب جاده ها بویژه در مناطق کوهستانی لغزنده خواهد بود.

از روز جمعه تا اواسط هفته آینده کاهش محسوس و قابل توجه دما در نیمه شمالی کشور پیش بینی می شود که در شمال غرب، غرب و دامنه های جنوبی البرز بین 5 تا 10 درجه و در شمال شرق کشور بین 10 تا 15 درجه سلسیوس خواهد بود.

خلیج فارس در روزهای جمعه تا دوشنبه و دریای خزر از روز جمعه تا دوشنبه مواج و طوفانی پیش بینی می شود.

همچنین با توجه به شمالی شدن جریان هوا از جمعه تا یکشنبه کاهش محسوس دما (بین 7 تا 12 درجه سلسیوس) بر روی کشور عراق پیش بینی می شود که گاهی با وزش باد شدید شمالی، کاهش دما محسوس تر خواهد بود.

بنابراین توصیه می شود اقدامات ایمنی به منظور کاهش پیامدهای ناخوشایند بعمل آید و هموطنان گرامی برای تردد در گذرگاه های البرز و زاگرس ، تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ و پوشاک گرم به همراه داشته باشند و همچنین در ایام یاد شده شناورهای کوچک و قایق های صیادی از تردد در دریا خودداری کنند.