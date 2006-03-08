آلودگي سوخت اتوبوسهاي گازسوز و ديزلي تفاوتي ندارد

كارشناس بخش خودرو شركت كنترل كيفيت هوا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به لزوم استفاده از گاز طبيعي در سوخت خودروها ، گفت: گاز طبيعي يكي از پاك ترين سوختهاي فسيلي مطرح در دنياست ، به همين دليل به عنوان سوخت جايگرين خودرو در برخي كشورها مورد توجه قرار گرفته است.

مهندس امير منصوري افزود: در ايران نيز به دليل فراواني و قيمت مناسب گاز طبيعي ، اين سوخت به عنوان سوخت جايگزين مطرح بوده و طرح گازسوز كردن اتوبوسهاي گازوئيلي نيز در همين راستا صورت گرفته است.

وي با اشاره به انجام آزمايشهاي آلودگي در حالت ساكن اتوبوسهاي گازسوز ، اظهار داشت: نتايج اين آزمايشها حكايت از آن دارد كه اتوبوسهاي گازسوز با وجود استفاده از سوخت گاز به عنوان پاك ترين سوخت فسيلي موجود ، از نظر آلودگي چندان تفاوتي با اتوبوسهاي گازوئيل سوز ندارد.

كارشناس بخش خودرو شركت كنترل كيفيت هوا در بيان دليل اين امر گفت: هزينه هاي بالاي نگهداري و عدم سرويس دهي مناسب براي تعميرات اين اتوبوسها ، از جمله مهمترين عواملي است كه باعث شده آلودگي اتوبوسهاي گازسوز چندان تفاوتي با اتوبوسهاي گازوئيلي نداشته باشد.

وي يادآور شد: درست است كه اين اتوبوسها فاقد هرگونه دوده خروجي از اگزوزها است اما از منوكسيد كربن و هيدروكربنهاي نسوخته بيشتري نسبت به اتوبوسهاي ديزلي برخوردارند.