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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۵۸

كارشناس شركت كنترل كيفيت هوا در گفتگو با "مهر":

آلودگي سوخت اتوبوسهاي گازسوز و ديزلي تفاوتي ندارد

آلودگي سوخت اتوبوسهاي گازسوز و ديزلي تفاوتي ندارد

سوخت اتوبوسهاي گازسوز فاقد هرگونه دوده خروجي از اگزوز است اما از منوكسيد كربن و هيدروكربن هاي نسوخته بيشتري نسبت به اتوبوسهاي ديزلي برخوردار است.

كارشناس بخش خودرو شركت كنترل كيفيت هوا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به لزوم استفاده از گاز طبيعي در سوخت خودروها ، گفت: گاز طبيعي يكي از پاك ترين سوختهاي فسيلي مطرح در دنياست ، به همين دليل به عنوان سوخت جايگرين خودرو در برخي كشورها مورد توجه قرار گرفته است.

مهندس امير منصوري افزود: در ايران نيز به دليل فراواني و قيمت مناسب گاز طبيعي ، اين سوخت به عنوان سوخت جايگزين مطرح بوده و طرح گازسوز كردن اتوبوسهاي گازوئيلي نيز در همين راستا صورت گرفته است. 

وي با اشاره به انجام آزمايشهاي آلودگي در حالت ساكن اتوبوسهاي گازسوز ، اظهار داشت: نتايج اين آزمايشها حكايت از آن دارد كه اتوبوسهاي گازسوز با وجود استفاده از سوخت گاز به عنوان پاك ترين سوخت فسيلي موجود ، از نظر آلودگي چندان تفاوتي با اتوبوسهاي گازوئيل سوز ندارد.

كارشناس بخش خودرو شركت كنترل كيفيت هوا در بيان دليل اين امر گفت: هزينه هاي بالاي نگهداري و عدم سرويس دهي مناسب براي تعميرات اين اتوبوسها ، از جمله مهمترين عواملي است كه باعث شده آلودگي اتوبوسهاي گازسوز چندان تفاوتي با اتوبوسهاي گازوئيلي نداشته باشد.

وي يادآور شد: درست است كه اين اتوبوسها فاقد هرگونه دوده خروجي از اگزوزها است اما از منوكسيد كربن و هيدروكربنهاي نسوخته بيشتري نسبت به اتوبوسهاي ديزلي برخوردارند.      

کد مطلب 299082

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