برف و باران زنجان را فرا می گیرد/کاهش محسوس دما

به گزارش خبرنگار مهر، موج جدید باران، برف و سرما درراه است تا آرام‌آرام زمستان حضور خود را اعلام کند ولی در این میان برخی مشکلات و حوادث غیرمترقبه باعث می‌شود مسوولان همواره هشدارهایی در این زمینه بدهند.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وقوع حوادث غیرمترقبه در استان زنجان هشدار داد و اظهار کرد: بر اساس گزارش هواشناسی سامانه بارشی از دیروز صبح وارد استان زنجان شده و به‌تبع با بارش برف و باران شاهد افت دمای محسوس در استان خواهیم بود.

صفی الله کرامتی گفت: با توجه به برودت هوا و افت دما احتمال یخ‌زدگی و آب‌گرفتگی در معابر و جاده‌ها وجود دارد.

وی بابیان اینکه با بارش برف در ارتفاعات و گردنه‌ها کولاک هم ایجاد می‌شود، گفت: رانندگان حتماً قبل از سفر تمهیدات ایمنی و گرمایشی را برای داشتن سفری خوب فراهم کرده تا از حوادث ناگوار جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان تأکید کرد: پدیده وزش باد در استان از دیروز شروع‌شده و تا روز شنبه ادامه دارد و با توجه به این امر شهروندان زنجانی از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره جدا خودداری کنند.

صفی الله کرامتی افزود: بر اساس گزارش هواشناسی سرعت وزش باد در استان دیروز ۷۰ کیلومتر در ساعت بود.

همچنین مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: با توجه به گزارش هواشناسی بارش باران و برف را در ارتفاعات خواهیم داشت و در این میان با توجه به بارش برف، سطح جاده‌ها لغزنده می‌شود و رانندگان باید خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند و از سرعت غیرمجاز بکاهند و در رانندگی دقت کنند.

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به هنگام لغزنده بودن سطح جاده‌ها کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می‌شود و رانندگان حتماً نکات ایمنی را رعایت کنند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه احتمال وقوع مه رانندگان باید آستانه دید خود را وسیع کنند.

خوشکام افزود: شهروندان زنجانی به‌محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راه‌ها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان یادآور شد: همچنین مسافران می‌توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده‌ها باخبر شوند.

رئیس پلیس راه استان زنجان نیز به رانندگانی که قصد تردد در گردنه‌ها و محورهای برف گیر این استان را دارند توصیه کرد زنجیر چرخ و سایر تجهیزات سفر زمستانی را به همراه داشته باشند.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به اینکه بارش برف در استان از دیروز شروع شده سطح جاده‌ها کمی حالت یخ زده دارد بنابراین رانندگان با احتیاط رانندگی کنند.

وی در ادامه از رانندگانی که در فصل سرما اقدام به مسافرت می‌کنند خواست خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز و قبل از حرکت خودرو را از لحاظ فنی و ایمنی کنترل کنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: پلیس راه در راستای برقراری امنیت جاده‌ها در فصل زمستان کنترل محسوس و نامحسوس خود از جاده‌ها را در دستور کار دارد.

سرهنگ شیر محمدی یادآور شد: متأسفانه در فصل زمستان چون جاده‌ها لغزنده است رانندگان نمی‌توانند وسیله نقلیه خود را کنترل کنند بنابراین رانندگان از سرعت غیر مجاز خودداری و خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

سرهنگ شیر محمدی یاد آور شد: رانندگان به سالم بودن برف پاک کن خودرو خود بسیار توجه کنند چرا که عدم وجود برف پاک کن مانع دید راننده می‌شود.

در این راستا مدیر کل هواشناسی استان زنجان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بارش باران از دیروز در استان زنجان شروع شده و در ارتفاعات بارش‌ها به صورت برف است.

احد یاغموری افزود: همزمان با بارش باران و برف در استان افت محسوس دما را در استان داریم که از صبح امروز (جمعه) افت دما بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: وزش باد در استان از دیروز در استان با سرعت ۷۰ کیلومتر در ساعت شروع شده و کشاورزان و دامداران تمهیدات لازم را برای حفاظت از باغات و دامداران خود را در دستور کار قرار دهند.

همچنین مدیر عامل شرکت آبفار گفت: با شروع فصل زمستان و برودت و سرمای هوا احتمال یخ زدگی انشعابات آب و تأسیسات وجود دارد که باید شهروندان زنجانی نسبت به عایق بندی تأسیسات خود اقدام کنند.

محمدحسین مهانفر تصریح کرد: مشترکین آبفار استان حتماً برای پوشاندن کنتور آب از پشم شیشه استفاده کنند، عایق بندی کلیه تأسیساتی که در فضای بازی هستند ضروری است و از یخ زدگی و احتمال وقوع ترکیدگی جلوگیری می‌کند و در موقع یخ زدگی لوله‌ها آب گرم را مستقیم روی لوله ها نریزیم.

وی گفت: اگر کنتور آب یخ بزند مکانیزم کنتور به هم می‌خورد و دقت کنتور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان نیز گفت: با توجه به احتمال یخ زدگی و افت دمای شدید استان در روزهای آینده کشاورزان و دامداران باید تمهیدات لازم را در دستور کار قرار دهند.

حسین جعفری افزود: احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی، تهویه و تنظیم دما و رطوبت سالن‌های پرورش قارچ و انبارها، تسریع در برداشت باقی مانده مزارع سیب زمینی با رعایت نکات فنی و بهداشتی، تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداری‌ها و دامداری‌ها با توجه به روند کاهش دما از اقداماتی است که از یخ زدگی محصولات جلوگیری می‌کند.