مقامات درجه یک کونکاکاف در مظان اتهام قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام متهمان از اعضای فعلی یا قبلی کونکاکاف و کانمبال (CONMEBOL) کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی و مقامات بالای این دو فدراسیون منطقه‌ای فوتبال هستند.

ریکاردو تکسیرا رئیس پیشین فدراسیون فوتبال برزیل که به دریافت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار رشوه متهم شده، از جمله این افراد است. تکسیرا داماد پیشین هاولانژ رئیس گذشته فیفا است. در سال ۲۰۱۲ دادستان سوییس اعلام کرده بود این دو میلیون‌ها دلار رشوه به بهانه فینال‌های جام جهانی دریافت کرده‌اند.

مارکوپولو نرو رئیس فعلی فوتبال برزیل نیز در کیفرخواستی به اتهام اخاذی، کلاهبرداری و پولشویی جزو متهمان است.

کیفرخواست ۹۲ صفحه‌ای که از سوی وزارت دادگستری آمریکا در واشنگتن منتشر شده چند ساعت پس از دستگیری دو تن از معاونان فیفا در زوریخ که دیروز صبح انجام شد، طرح شده است. خوان آنگل ناپوت و آلفردو هاویت دیروز پنچ شنبه در زوریخ دستگیر شدند.

متهمان جدید عبارتند از: آلفردو هاویت رئیس کونکاکاف، آریل آلوارادو مقام قبلی فوتبال پاناما، رافائل کالخاس رئیس پیشین فوتبال هوندوراس، برایان خیمنس رئیس فدراسیون فوتبال گواتمالا، رافائل سالگوئرا از اعضای کمیته فیفا در گواتمالا، هکتور تروخیلیو دبیر کل فدراسیون فوتبال گواتمالا، رینالدو واسکز رئیس پیشین فدراسیون فوتبال السالوادور، خوان آنگل ناپوت رئیس کانمبال، مانئول بورگا رئیس پیشین فدراسیون فوتبال پرو، کارلوس چاوز رئیس فوتبال بولیوی، لوییس چیریبوگا رئیس فوتبال اکوادرو، مارکو پولو دل نرو رئیس فوتبال برزیل، ادواردو دلوکا دبیرکل کانمبال، خوزه لوییس ماینسر دبیرکل پیشین کانمبال، رومر اوسوا رییس فوتبال بولیوی و ریکاردو تکسیرا رئیس پیشین فدراسیون فوتبال برزیل.