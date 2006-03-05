كميته امداد جهت‌ گيري درستي را دنبال مي‌ كند/ دولت پشتيبان كميته امداد است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، احمدي ‌نژاد كه صبح امروز در آستانه سالروز تاسيس كميته‌ امداد امام خميني (ره)، با اعضاي شوراي مركزي اين كميته‌ سخن مي گفت، اين مجموعه را از جمله با بركت‌ ترين نهادهاي انقلابي عنوان كرد و گفت: كميته امداد در نوع خود كاملا مردمي و با ظرفيت‌ هاي بسيار بالاست و در بسياري از مواقع نيز توانسته با سرعت و عكس‌ العمل بالاي خود، نياز جامعه را برطرف كند.

رئيس جمهور افزود : خدممت اين نهاد انقلابي به جامعه و مستضعفان واقعا چشمگير بوده است و كميته امداد مي ‌تواند الگويي براي ديگر نهادها محسوب شود چون با فعاليت‌هاي خود باعث شده كه هزينه‌ ها كاهش پيدا كرده و سرعت كارها بالا برود.

وي جهت ‌گيري حال حاضر كميته امداد را درست توصيف كرد و گفت: شما به جوانان ايراني كه داراي استعداد زيادي هستند كمك كرده ‌ايد و دولت نيز سعي دارد در اين كمك‌ ها شريك شود.

احمدي نژاد از جمله طرح ‌هاي مهم دولت را كمك و ايجاد اشتغال براي جوانان ياد كرد و گفت: كميته امداد در اجراي اين طرح وظيفه‌ سنگيني دارد البته در اجراي اين طرح بايد از مسايل جزئي بيرون آمده و مسايل را به صورت كلان نگريسته و براي كل كشور ايجاد اشتغال كنيم.

به گزارش مهر، وي اعلام كرد كه دولت براي ايجاد اشتغال هيچ‌ گونه محدوديتي نداريم و وزارت تعاون ، كار و ديگر بخشها براي اجراي اين طرح بايد پشتيبان كميته‌ امداد باشند.

رئيس ‌جمهور با اشاره به وجود طرح ‌ها و پروژه‌ هاي نيمه ‌تمام در كشور، تاكيد كرد : با اتخاذ ساز و كارهايي بايد اين طرح‌ ها را هرچه زودتر به اتمام برسانيم و اعتقاد ما اين است كه با تمركز منابع و امكانات اين امر شدني است و مي ‌توان اين امور را جمع و جور كرد.

وي ظرفيت كميته امداد را بسيار بالا عنوان كرد و گفت :با حل مشكلات در داخل مي‌ توان از اين ظرفيت در خارج از كشور نيز استفاده كرد چون اين الگويي قابل ارائه در تمام دنياست.

احمدي نژاد كميته امداد را الگويي دانست كه مي توان براي حل مشكلات مردم لبنان، عراق، فلسطين و افغانستان نيز به كار گرفته شود كه البته در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي گيرد ولي بايد آن را گسترش داد.

به گزارش مهر، رئيس جمهور با بيان اينكه جامعه ‌اي موفق است كه بتواند از تمام ظرفيت‌ هاي خود استفاده كند ، تاكيد كرد :با آنكه در حال حاضر خيلي ‌ها مي ‌گويند نمي‌ توان طرح ‌هاي عمراني نيمه تمام و بسياري از كارها را به پيش برد، ولي من مصرا مي ‌گويم كه با استفاده از تمام ظرفيت ‌ها مي ‌توان ظرف 3-4 سال اين پروژه‌ ها را تمام كرد اما به شرطي كه از منابع ارزي و پولي‌ به نحو احسن استفاده كنيم.

وي با تاكيد بر اين نكته كه هدف خصوصي‌ سازي سپردن كار ارزان‌ تر به مردم بوده است ، اظهار داشت: مردم انگيزه‌ بيشتري دارند و بهتر كار مي ‌كنند و دولت بازدهي چنداني ندارد ولي مشاهده كرديم كه اين روند واگذاري بر خلاف هدف اوليه شده و كارخانه ‌هايي را به بخش خصوصي واگذار كرده اند كه در حال حاضر دچار مشكل هستند و بعضا امكانات و زمين آن فروخته شده و كارگران آن بدون دستمزد رها شده ‌اند.

رئيس جمهور با بيان اين اعتقاد در دولت كه امور را بايد به مردم واگذار كرد ، افزود : البته طبقات محروم بايد در اين امر جايگاه ويژه‌ اي داشته باشند. به همين دليل ما پرداخت سهام عدالت را از طبقات پايين جامعه كه به قول امام خميني(ره) ولي ‌نعمت ما هستند آغاز كرده‌ ايم.

وي تاكيد كرد : در حال حاضر بسياري از توفيقاتي كه دولت و كميته امداد كسب كرده اند به خاطر دعاي اين قشر است.خصوصي ‌سازي به اين معناست كه فرصت را به مردم بدهيم تا روي پاي خود بايستند و فعاليت اقتصادي انجام دهند.

احمدي نژاد گفت: بحث توزيع سهام عدالت يك موضوع و مديريت آن مقوله ديگري است. بايد با مديريت سهام عدالت از هدر رفتن آن جلوگيري و با تبديل آن به كارهاي پايدارتر به عنوان پشتيباني براي خانواده‌ ها تبديل كرد. " دولت به واقع به دنبال ساختن كشور و ايجاد اشتغال است و بودجه نيز براي اولين بار در تاريخ كشور با اين نگاه نوشته شده است. "

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص لايحه بودجه سال 85 گفت: هميشه جهت‌ گيري دولت‌ ها اين بوده كه هزينه‌ هاي جاري خود را افزايش دهند و در بررسي بودجه در مجلس هزينه ‌هاي جاري كاهش پيدا كرده و بودجه‌ عمراني را افزايش مي ‌دهند، حال دولت براي اولين بار خود اين كار را كرده و به ‌غير از افزايش حقوق و مزاياي كارمندان و نهادهايي مانند كميته امداد و بخش فرهنگ، بقيه‌ هزينه‌ ها را كاهش داده است.

احمدي نژاد در ادامه سخنان خود با اشاره به اينكه " يك هزار و 250 ميليارد تومان يارانه براي اشتغال اختصاص داده‌ شده است" ، گفت: بحثي به نام حلال و حرام داريم و بايد اقتصاد اسلامي را اجرا كنيم. مسايل اسلام ذهني نيستند بلكه حقيقي است.

وي تصريح كرد: منابع ارزي كشور را در بانك‌ هاي خارجي قرار داده ‌ايم و سودي كه اكنون آن‌ ها به ما مي‌ دهند در حد صفر است در حالي كه مي ‌توانيم از اين منابع استفاده‌ هاي زيادي كنيم.

رئيس جمهور گفت : نبايد در مورد بيكاري در كشور عزا بگيريم و بگوييم دايره‌ بيكاري در كشور در حال افزايش است. مي ‌توانيم مشكل را حل كنيم. بايد مشكلات داخل كشور را حل كرد و به سراغ كارهاي بالاتر رفت.

احمدي نژاد در عين حال اضافه كرد :ملت ايران در برابر فقري كه در ديگر كشورها وجود دارد بي‌ تفاوت نيست. ما مي ‌توانيم تجربيات خود را مانند ايجاد نهادهايي چون كميته امداد به ديگر كشورها منتقل كنيم. مي ‌توانيم تمام بشريت را در حوزه‌ خدمات با حل مشكلات كشورمان پوشش دهيم.

وي با تاكيد بر اينكه كميته امداد براي تمام بشريت است علت آن را اينطور بيان كرد : چون امام (ره) آن را ايجاد كرد و امام نيز متعلق به تمام بشريت است.

رئيس جمهور از مسئولان كميته امداد خواست همچون يك مددكار تمام سعي خود را براي كمك به اين مجموعه خواهد كرد.

احمدي ‌نژاد در پايان سخنان خود تاكيد كرد: دولت از نظر ريالي، جاني، ارزي، حضوري و كلامي در خدمت كميته امداد است چون برخلاف ساختار اداري كه امور را متمركز و پول جذب مي ‌كند، كميته امداد كارها را به سرعت انجام داده و عكس ‌العمل خوبي دارد .

به گزارش مهر، پيش از سخنان رئيس جمهور، نيري رئيس كميته امداد، گزارشي از فعاليت‌ هاي اين كميته را بيان كرد.