قطعنامه شوراي امنيت براي اعطاي اختيارات وِيژه به آژانس در برابر ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، گلداشميت يهودي پيش از اين معاون پادماني آژانس بود و مدتي است در آمريكا حضور دارد و گفته مي شود كه با توجه به شناخت كامل از پرونده ايران و مقررات و راهكارهاي موجود مشاوره به موسسات مطالعاتي آمريكا را در خصوص نحوه برخورد با برنامه هسته اي كشورمان بر عهده گرفته است.

وي اختياراتي را كه بايد شوراي امنيت به آژانس بين المللي انرژي اتمي بدهد را چنين برشمرده است : 1- افزايش اختيارات آژانس در بازرسي ها،2- ممانعت از اين تفكر كه دولت متخلف مي تواند هر زمان كه خواست از ان پي تي خارج شده و از مواد اتمي غيرقانوني خود بهره مند شود،3- تعليق فعاليت هاي مربوط به چرخه سوخت دولت هاي مشكوك به مدت ده سال.

رئيس سابق پادمان آژانس بين المللي در اين گفتگو ضمن اشاره به ناكارآمدي معاهده N.P.T گفته است: من وقتي به اراده ضعيف و سياست هسته اي كوته بينانه جامعه جهاني اشاره مي كنم منظورم بطور مشخص اين واقعيت است كه كره شمالي در سال 1993 اعلام كرد از ان پي تي خارج خواهد شد. هيچ كشوري تاكنون دست به چنين اقدامي نزده است.

جامعه جهاني از خروج كره شمالي از N.P.T غافلگير شد و نتوانست هيچ اقدامي را انجام دهدمن پيشنهاد كرده ام كه يك قطعنامه كلي كه دربردارنده التزام قانوني باشد از سوي شوراي امنيت سازمان ملل صادر شود

وي افزود: با اين وجود جامعه جهاني هيچ گامي براي مقابله با چنين وضعيتي برنداشت و از خروج كره شمالي از ان پي تي در سال 2003 غافلگير شد. جامعه جهاني در اين دهسال هيچ اقدام پيشگيرانه اي نكرد و اكنون عده اي در ايران پيشنهاد خروج از ان پي تي را مطرح مي كنند. براي آنكه بتوان تا حدي اين مشكل را اصلاح كرد، من در مقاله ام پيشنهاد كردم كه حداقل در كشورهايي كه در مقابل خواسته هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي تمكين نمي كنند كليه تاسيسات تحت پوشش يك موافقتنامه اي نظير INFCIRC/66 قرار گيرد كه طي آن مواد اتمي، حتي اگر كشور عضو تصميم به خروج از ان پي تي بگيرد تحت محافظت قرار داشته باشد.

گلداشميت در مورد موضوع هسته اي ايران گفت: در مورد ايران شوراي حكام با تصويب چند قطعنامه از اين كشور خواست همكاري بيشتري با آژانس مبذول داشته و شفافيت بيشتري در برنامه هاي تسليحاتي خود نشان دهد. سه سال پس از افشاي فعاليت هاي هسته اي پنهاني ايران، بازرسان آژانس هنوز از اختيارات لازم و دسترسي به تاسيسات هسته اي اين كشور براي اطمينان از عدم وجود ساير مواد و فعاليت هاي هسته اي مخفيانه برخوردار نيستند.

وي سياست هاي ايران را ناشي از عدم "ايجاد التزام قانوني" قطعنامه هاي شوراي حكام خواند و گفت :من پيشنهاد كرده ام كه يك قطعنامه كلي كه دربردارنده التزام قانوني باشد از سوي شوراي امنيت سازمان ملل صادر شود كه بطور اتوماتيك (و موقت) به چنين افزايشي در اختيارات آژانس در برخورد سريع با كشوري كه حاضر به تمكين در مقابل آژانس نشد منجر مي شود. اين البته هيچ ارتباطي با تحريم ندارد.

گزارش "مهر" همچنين حاكيست ؛ رئيس سابق پادمان آژانس انرژي اتمي در پاسخ به اين سئوال كه جامعه جهاني چطور بايد كشوري مانند پاكستان كه عضو ان پي تي نبوده و مجهز به سلاح هسته اي است و متهم به ارائه كمك هاي اتمي به كره شمالي و ايران مي باشد واكنش نشان دهد؟ و يا كشورهايي مانند اسرائيل و يا برزيل كه از محدوديت هاي آژانس رها هستند، پاسخ داد: من در مورد سه دولت هند، اسرائيل و پاكستان كه عضو ان پي تي نيستند بحث نمي كنم(!)

گلداشميت افزود: لطفا به ياد داشته باشيد كه برزيل داراي سلاح اتمي نبوده و با موافقتنامه هاي جامع خود در وضعيت خوبي بسر مي برد.

مسئله شبكه تجارت هسته اي مخفيانه از جمله شبكه دكتر (عبدالغدير)خان يكي از موارد نگران كننده است كه آژانس داراي ابزار و اختيارات لازم براي برخورد مناسب با آن نيست

وي ضمن اشاره به بازار سياه هسته اي تاكيد كرد:مسئله شبكه تجارت هسته اي مخفيانه از جمله شبكه دكتر (عبدالغدير)خان يكي از موارد نگران كننده است كه آژانس داراي ابزار و اختيارات لازم براي برخورد مناسب با آن نيست. گلداشميت در پاسخ به اين سئوال كه آيا فكر نمي كنيد كه شدت تنبيه هاي پيشنهادي شما از جمله تعليق ده ساله فعاليت هاي مربوط به چرخه سوخت توسط كشورهايي كه حاضر به تمكين در مقابل خواست هاي آژانس نشوند ممكن است مانع از تشويق ساير كشورها به ان پي تي شود؟ و اين كشورها ممكن است ترجيح دهند كه دنباله روي كشورهايي نظير هند، پاكستان، برزيل و اسرائيل شوند، پاسخ داد:همانطور كه قبلا گفتم تنها سه كشور تاكنون به ان پي تي نپيوسته اند.

وي در خصوص سياست هاي آژانس در قبال ايران گفت دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي خواستار تعليق كليه تاسيسات جديد غني سازي اورانيم شده است. من اين تعليق را تنها به كشورهايي محدود مي كنم كه با درخواست هاي آژانس مخالفت كرده اند. اين يك اقدام موقتي براي افزايش اعتماد است.

رئيس سابق پادمان آژانس بين المللي انرژي اتمي مدعي شد :فكر مي كنم كه اگر پيشنهادات من پيشاپيش به مرحله عمل رسيده بود تحولات كره شمالي و ايران متفاوت بودند.