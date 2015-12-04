طوفان شهرهای گلستان را درنوردید/آسیب به سقف منازل و شبکه برق

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: همانطور که هواشناسی پیش بینی کرده بود از پنجشنبه دمای هوا گلستان کاهش یافت و از صبح جمعه نیز بارندگی در نقاط مختلف استان شروع به باریدن کرد. صبح جمعه علاوه بر کاهش دما و بارندگی، طوفان شدیدی هم شهرهای گلستان را درنوردید و باعث خرابی های سطحی در برخی شهرها و روستاهای استان شد.

براساس گزارش مدیریت بحران استان گلستان، این طوفان در گرگان و برخی شهرها موجب قطع شبکه برق، تخریب سقف برخی منازل و همچنین افتادن درختان شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر، بیشترین خسارت وارد شده به خانه های گرگان را مربوط به محله هایی دانست که استحکام و استاندارد لازم را در ساخت و سازهای خود رعایت نکرده بودند.

صادقعلی مقدم به سرعت وزش باد در استان هم اشاره کرد و گفت که در ایستگاه فرودگاه گرگان سرعت باد ۹۰ کیلومتر بر ساعت و در ایستگاه مراوه تپه ۹۴ کیلومتر بر سرعت گزارش شده است.

وی همچنین از قطع چندباره شبکه برق در استان گلستان و به خصوص شهرستان گرگان خبرداد و گفت: طوفان باعث قطع برخی شاخه و بدنه درختان و همچنین آسیب دیدگی شبکه برق رسانی شده و به همین دلیل همکاران ما در شرکت توزیع برق از ابتدای صبح مشغول ترمیم این شبکه هستند.

نمی توان از روزهای قبل پیش بینی دقیقی از شرایط آب و هوایی داشت

مقدم به سوال خبرنگار مهر درباره آمادگی استان نسبت به پیش بینی های هواشناسی هم پاسخ داد و اعلام کرد که شرایط آب و هوایی طوری شده که از روزهای قبل نمی توان پیش بینی دقیقی داشت ولی نیروها و تیم مدیریت بحران آماده بدترین وضیعت ممکن هستند تا بتوانند در صورت بروز مشکلات جلوی خسارت های احتمالی را گرفته و امدادرسانی به موقع داشته باشند.

وی با بیان این که پدیده ال نینو که مدتی است سر زبان ها افتاده شرایط اقلیم کشور را بر هم زده است، اظهار کرد: در حال حاضر هوای استان از نظر دما و میزان بارندگی شرایط بحرانی ندارد ولی پیش بینی های لازم برای بدتر شدن شرایط آب و هوایی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان در ادامه به بازگشت کاروان اربعین حسینی به استان هم اشاره کرد و گفت: استان ما محدودیت ترافیکی برای خودروهای زوار ندارد اما رانندگان باید از عجله خودداری کرده و در استان های مختلف از وضعیت آب و هوا و همچنین جاده های مسیر مطلع باشند تا شاهد حوادثی تلخ مانند مینی بوس جاده هراز نباشیم.

وضعیت تردد در راه های گلستان عادی است

برای اطلاع از وضیعت راه های استان گفتگویی هم با پلیس راهور گلستان ترتیب دادیم و در این تماس اعلام شد که وضعیت راه های گلستان عادی است.

سرهنگ علی اصغر مهری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که نیروهای پلیس راهور در مسیر مستقر هستند، اظهار کرد: در حال حاضر در ارتفاعات شاهد بارش باران هستیم ولی همکاران ما همراه داشتن زنجیر چرخ، سالم بودن برف پاک کن ها و استاندارد بودن تجهیزات زمستانی خودروها را کنترل می کنند.

وی همچنین به پیش بینی های هواشناسی مبنی بر کاهش دما استان و احتمال بارش برف هم اشاره ای کرد و گفت: نیروهای ما آماده باش هستند و نیروهای امدادی نیز در مسیر مستقرند.

در حال حاضر بارندگی در استان گلستان ادامه دارد و دمای هوا ۱۰ درجه سانتی گراد اعلام شده است. بر اساس پیش بینی هواشناسی بارندگی و کاهش دما در روزهای آینده ادامه خواهد داشت.