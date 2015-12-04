تردد در شلمچه با آرامش انجام می شود/ هیچ خودرویی در گل نماند

به گزارش خبرنگار مهر، شلمچه باران زده در حال وداع با اربعین است. این روزها در هوای ابری و نم گرفته، از مسیر تردد موکب ها که گذر کنی از بسیاری از آن موکب های پر هیاهو تنها اسکلتی برجای مانده می یابی که آنها نیز در حال جمع آوری است و فضایی سنگین بر آن گذر گل آلود حکمفرما است.

در مرز بین المللی شلمچه، امسال و با هدف خدمات رسانی به زوار حسینی در اربعین حدود ۱۵۰ موکب خدمات رسانی برپا شد که بخشی از این هیئت ها و مواکب علاوه بر بحث پذیرایی، امر اسکان زوار را نیز در برنامه خود دیده بودند . در روز اخیر که شلمچه شاهد بارندگی قابل توجهی بود، چادرهای برپا شده برای اسکان زائران اهمیتی چند برابر یافت.

امسال برای سهولت تردد زائران در مرز شلمچه، با به کار گیری ناوگان حمل و نقل عمومی برخی شهرستان ها از جمله، بندر ماهشهر و بندر امام خمینی(ره)، آبادان و به ویژه اتوبوسرانی خرمشهر، امکان ایاب و ذهاب برای زائران به صورت رایگان تا محل پارکینگ مهیا شد.

همچنین برای جابه جایی زائران که بدون خوردوی شخصی عازم سفر به عراق بوده اند علاوه بر خوردوی های سواری در محل بارانداز مرز شلمچه، اتوبوس هایی به مقصدهای مختلف با نرخی مصوب مستقر شده اند و این امکان را فراهم شده تا زائران پس از بازگشت به میهن از محل پایانه شلمچه به طور مستقیم عازم شهر یا استان محل سکونت خود شوند.

۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه جایی زوار

مدیر پایانه مرزی شلمچه در گفت و گو با خبرنگار مهر از فراهم سازی بیش از ۸۰۰ دستگاه اتوبوس برای جابه جایی زوار در زمان بازگشت خبر داد و اظهار کرد: برای جابه جایی زائران بیش از ۸۰۰ اتوبوس تاکنون فراهم شده تا زائران را به محل سکونت خود در سایر شهرها و یا استان ها منتقل کنند که از این تعداد در حال حاضر ۴۰۰ اتوبوس در محل پایانه شلمچه مستقر هستند.

جمال حمیدی با یادآور شدن اینکه جابه جایی بین شهری و استانی در حوزه وظایف پایانه ها است و وظیفه انتقال درون شهری با سازمان اتوبوسرانی است، افزود: با توجه به اینکه از سراسر کشور برای شرکت در مراسم اربعین به مرز شلمچه مراجعه کرده اند پایانه ها نیز اتوبوس هایی را برای بازگشت زائران به نقاط مختلف کشور فراهم کرده است.

وی بر نظارت بر میزان هزینه های دریافتی اتوبوس ها بین شهری و بین استانی تاکید کرد و گفت: هم همکاران ما در پایانه ها و هم دوستان صنعت معدن و تجارت برای دریافت هزینه ها بر اساس تعرفه های مصوب نظارت دارند.

مدیر پایانه مرزی شلمچه، فراهم سازی زیرساخت ها، محوطه سازی پایانه و اختصاص بیش از ۴۰ نیروی انسانی برای خدمات رسانی در سه شیفت را از مهمترین دلایل روان بودن امر تردد در مرز شلمچه برشمرد.



اختصاص ۱۴ رام قطار به خرمشهر

معاون مدیر کل راه آهن جنوب و مدیر پایانه راه آهن خرمشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احتمال ایجاد ترافیک سنگین خودرویی در مسیرهای منتهی به مرز شلمچه از اختصاص ۱۴ رام قطار به خرمشهر توسط راه‌آهن خبر داد.

غلامحسین فارسیان گفت: راه آهن ۱۴ رام قطار از ۳ تا ۱۴ آذرماه برای مسیر خرمشهر به تهران و تهران به خرمشهر اختصاص داد.

وی در ادامه بیان کرد: دو دستگاه قطار دیگر برای مسیر خرمشهر به اهواز و بلعکس اختصاص یافته و همچنین سه قطار دیگر نیز در مسیرهای اهواز به بندر امام و اهواز به اندیمشک برای استفاده زائران خوزستانی در زمان بازگشت در نظر گرفته شد.

معاون مدیر کل راه آهن جنوب و مدیر پایانه راه آهن خرمشهر همچنین به انتقال ریلی مسیر خرمشهر- شلمچه اشاره و عنوان کرد: در مدت اخیر قطاری برای جابه‌جایی زائران از شلمچه تا خرمشهر راه‌اندازی شده بود که اینک یک دستگاه قطار اتوبوسی با ظرفیت بالاتر را جایگزین قطار قبلی کرده ایم.

مدیر کل راه آهن جنوب در سفر اخیر خود به خرمشهر و بازدید از خدمات دهی ناوگان حمل ونقل ریلی به زائران حسینی در این شهر به خبرنگاران گفته بود: در صورتی ‌که این میزان قطار اختصاص‌ یافته پاسخگوی نیاز زائران نباشد راه‌آهن آمادگی دارد قطارهای مربوط به مسیرهای شلوغ را افزایش دهد.

وی همچنین عنوان کرده بود: «هم‌اکنون قطارهایی به‌عنوان پشتیبان به این منظور مشخص‌شده‌اند»

هیچ خودرویی در گل نماند

فرماندار ویژه خرمشهر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال برای شرکت در مراسم عزاداری اربعین حسینی، غریب به ۳۶۰ هزار نفر از مرز شلمچه خارج شدند و تا کنون نیز حدود ۱۵۰ هزار نفر از این مرز به میهن بازگشتند.

ولی اله حیاتی از آمادگی کامل برای بازگشت زائرن حسینی از مرز شلمچه خبر داد.

وی در ادامه به بارندگی اخیر در خرمشهر اشاره کرد و گفت: امسال بازندگی هیچگونه تاثیری بر روند خروج و ورود زوار نداشته و تمهیدات ویژه برای این منظور اتخاذ شده است.

فرماندار ویژه خرمشهر در ادامه بیان کرد: کف پارکینگ ها کوپال ریخته شده است که پس از بارندگی گل آلود نمی شود و برای جابه جایی خوردوهایی که در حاشیه جاده ها و یا محل های نامناسب نیز پارک شده اند، ۱۰ دستگاه جرثقیل مستقر کرده ایم که در اختیار زائران قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر زائران در زمان بازگشت نیز با مشکل خاصی مواجه نیستند، پذیرایی و خدمات رسانی کماکان ادامه دارد و بخشی از حجم پارکینگ ها تخلیه شده و بخش اعظم حجم پارکینگ ها نیز همچنان در حال استفاده است.

خبرنگار: سیده فاطمه هلالات