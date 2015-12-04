«به سوی دمشق» در تئاتر شهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش محیطی «به سوی دمشق» داستان حماسه زنان، کودکان، مردان و جوانانی است که در برابر جاه طلبی‌های خون‌خوارترین افراد تاریخ، با بذل جان و مال خویش به دفاع از حریم ایمان، اندیشه و کیان اسلامی خویش می پردازند. این نمایش به شیوه محیطی و تئاتر فیزیکال در بخش «مدافعان حرم» دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آئین های مذهبی خمسه از ۱۲ الی ۲۴ آذرماه ساعت ۱۸ در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر اجرا می شود.

«به سوی دمشق»، نمایشی است بدون کلام و بر پایه موسیقی، آوا و نوا و حرکت بازیگران که از مشارکت و حضور مستقیم تماشاگران در اوج رخدادها بهره می‌برد. در این نمایش بیشتر از حرکت که قدرتمندترین ابزار بیان کننده در آفرینش تئاتر است، استفاده شده تا رویدادها و درون مایه نمایش از طریق هنرهای بصری و آمادگی جسمانی بازیگر به تماشاگر در فضایی که خود نیز جزئی از آن است، انتقال داده شود.

ماجراهای نمایش محیطی «به سوی دمشق» در یک مکان واحد (یک زائرسرا در مسیر دمشق) رخ می‌دهند.

عوامل اجرایی این نمایش عبارتند از بازیگران: فاطمه رادمنش، حمید صدری، امیرعلی قلیپور، احسان خیرمند، محسن نگارستانی، فخرالدین سعادت زاده، محمدرضا ایزدی، محمدحسین اثنی عشری، علی عبدالهی، عدنان محمدی پور، محمد زارع جعفری، محسن پازوکی، محسن پورابولی، ستاره سیاحی، سحر صفریان، نیما رنجبرانی، حسین امانی، یکتا توکلی، طراح حرکت: سارینا شاد، طراحی فضا و صحنه: حسام حسینی، عباس نورآبادی، انتخاب موسیقی: علیرضا نصیری، طراح لباس: مرضیه رادمنش، نورپردازی: مجید برهانی، دستیاران کارگردان: آرمان رحمانی زاده، احمد رادمنش، مدیر صحنه: مهران سیفعلی‌پور، منشی صحنه: مریم سیفعلی‌پور، عکاس: نگار نمازی، مدیر تصویربرداری: امیر مهرورزان، طراح پوستر و بروشور: داوود رحیمی.

دومین سوگواره هنرهای نمایشی و آیین‌های مذهبی خمسه با حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و به دبیری علی‌اصغر خسروی از ۵ الی ۲۴ آذرماه برگزار می‌شود.