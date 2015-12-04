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۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۹

ربیعی عنوان کرد؛

روز جهانی معلولان زدودن تبعیض ها را یادآوری می کند

روز جهانی معلولان زدودن تبعیض ها را یادآوری می کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: روز جهانی معلولان، یادمانی برای همه ایرانیان است تا همه ما به یاد آوریم که همه افراد جامعه را باید مهربانانه ببینیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در پیامی به مناسبت روز جهانی معلولان(۱۲ آذر)، گفت: دوازدهم آذرماه، روز جهانی معلولان، روز یادآوری سهم جامعه و هر شهروند در مقابل مسأله معلولیت است. معلولان انسان‌هایی توانمند هستند که همواره قدرت خویش برای موفقیت و مشارکت اجتماعی و زندگی شایسته را ثابت کرده‌اند. اما چالش های فراوانی برای مشارکت و شمول در خیلی از حوزه های جامعه و دسترسی برابر به حمل و نقل ، شغل ، آموزش و مشارکت سیاسی اجتماعی احساس می کنند. دوازدهم آذر، توأمان گرامی داشتن معلولان و یادآور شدن مسئولیت اجتماعی شهروندان و حاکمیت سیاسی در مقابل ایشان است.

روز جهانی معلولان مسئولیت جامعه برای فراهم کردن زمینه‌های مشارکت کامل معلولان در عرصه‏ های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زدودن تبعیض ‏ها را یادآوری می‌کند. این روز همسو با آرمان‌هایی است که بر توسعه همه‌جانبه جوامع تأکید کرده و خواستار مشارکت جهانی برای ساختن جهانی بهتر است. 

جامعه ایران به فراخور ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و جمعیت‌شناختی خود با مسئله معلولیت مواجه است. نظام جمهوری اسلامی بر مدار تلاش برای عدالت‌محوری و برابری حقوق انسان ‏ها بنا شده و از این‌رو توجه به توزیع عادلانه امکانات و فرصت‏های اجتماعی در آن جایگاهی رفیع دارد.

شایسته است در چنین نظامی معلولان فرصت‌هایی فراوان برای بروز توانمندی‌های خویش بیابند و شرایط زندگی شایسته نیز برای‌شان فراهم گردد. اصلاح قوانین و مقررات، نهادسازی برای تسهیل مشارکت اجتماعی معلولان، موفقیت و رشد اقتصادی برای فراوان شدن فرصت‌های اشتغال، و افزایش شناخت‌های جامعه نسبت به مقوله معلولیت از اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی معلولان است. رسیدن به چنین اهدافی بدون مشارکت فعال مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و اقشار مختلف ناممکن است. ساختن جامعه‌ای انسانی‌تر و اخلاقی‌تر نیازمند سرمایه اجتماعی گسترده‌ای است که در سایه مشارکت جمعی تولید و تقویت می‌شود. 

دوازدهم آذرماه یادمانی برای همه ایرانیان است تا همه ما به یادآوریم که  همه افراد جامعه را باید مهربانانه ببینیم و دست آنهایی را که ناتوانایی هایی دارند را بگیریم و شرایط را برای زندگی بهتر همگان بهتر کنیم.

کد مطلب 2990944
نورا حسینی

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