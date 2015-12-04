روز جهانی معلولان زدودن تبعیض ها را یادآوری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی در پیامی به مناسبت روز جهانی معلولان(۱۲ آذر)، گفت: دوازدهم آذرماه، روز جهانی معلولان، روز یادآوری سهم جامعه و هر شهروند در مقابل مسأله معلولیت است. معلولان انسانهایی توانمند هستند که همواره قدرت خویش برای موفقیت و مشارکت اجتماعی و زندگی شایسته را ثابت کردهاند. اما چالش های فراوانی برای مشارکت و شمول در خیلی از حوزه های جامعه و دسترسی برابر به حمل و نقل ، شغل ، آموزش و مشارکت سیاسی اجتماعی احساس می کنند. دوازدهم آذر، توأمان گرامی داشتن معلولان و یادآور شدن مسئولیت اجتماعی شهروندان و حاکمیت سیاسی در مقابل ایشان است.
روز جهانی معلولان مسئولیت جامعه برای فراهم کردن زمینههای مشارکت کامل معلولان در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زدودن تبعیض ها را یادآوری میکند. این روز همسو با آرمانهایی است که بر توسعه همهجانبه جوامع تأکید کرده و خواستار مشارکت جهانی برای ساختن جهانی بهتر است.
جامعه ایران به فراخور ویژگیهای خاص اقتصادی، اجتماعی و جمعیتشناختی خود با مسئله معلولیت مواجه است. نظام جمهوری اسلامی بر مدار تلاش برای عدالتمحوری و برابری حقوق انسان ها بنا شده و از اینرو توجه به توزیع عادلانه امکانات و فرصتهای اجتماعی در آن جایگاهی رفیع دارد.
شایسته است در چنین نظامی معلولان فرصتهایی فراوان برای بروز توانمندیهای خویش بیابند و شرایط زندگی شایسته نیز برایشان فراهم گردد. اصلاح قوانین و مقررات، نهادسازی برای تسهیل مشارکت اجتماعی معلولان، موفقیت و رشد اقتصادی برای فراوان شدن فرصتهای اشتغال، و افزایش شناختهای جامعه نسبت به مقوله معلولیت از اهداف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی معلولان است. رسیدن به چنین اهدافی بدون مشارکت فعال مردم، سازمانهای مردمنهاد، خیرین و اقشار مختلف ناممکن است. ساختن جامعهای انسانیتر و اخلاقیتر نیازمند سرمایه اجتماعی گستردهای است که در سایه مشارکت جمعی تولید و تقویت میشود.
دوازدهم آذرماه یادمانی برای همه ایرانیان است تا همه ما به یادآوریم که همه افراد جامعه را باید مهربانانه ببینیم و دست آنهایی را که ناتوانایی هایی دارند را بگیریم و شرایط را برای زندگی بهتر همگان بهتر کنیم.
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