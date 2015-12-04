نماینده گچساران و باشت درگذشت مادر شهیدان بشارت را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگارمهر، در پیام غلامرضا تاجگردون آمده است: درگذشت بانوی فداکار و صبور “حاجیه خانم شوکت فاتحی” مادر شهیدان والامقام رحمت‌الله، محمدتقی و عباسعلی بشارت که با ایمان حقیقی و عشق آسمانی فرزندانی مومن و مجاهد تربیت نمود و با عزت و سرافرازی تقدیم انقلاب شکوهمندمان کردند موجب تأسف و تألم خاطر گردید.

آن مادر ارجمند و گرامی، فداکارانه عزیزترین سرمایه‌های زندگی خویش را در راه دفاع از ارزش‌های الهی چه در پیروزی انقلاب شکوهمندمان و چه در راه دفاع از میهن اسلامی در هشت سال دفاع مقدس تقدیم ایران عزیزمان نمود و عمری را با سینه ای مالامال از غم هجران اما صبورانه و پرصلابت بر این انتخاب خویش بالید و یقیناً روح پاک این بانوی پرهیزگار در جوار رحمت الهی با فرزندان شهیدش محشور خواهد شد.

اینجانب مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به خانواده های معظم شهدا، مردم قدرشناس شهرستان گچساران و همچنین مردم شهید پرور اصفهان و نیز خانواده های فاتحی و بشارت تسلیت عرض نموده و ‌از درگاه ایزد منان علو درجات را برای آن فقیده سعیده و برای سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت می‌نمایم.

به گزارش خبرنگار مهر، شهیدان «رحمت الله بشارت» در سال ۵۷ و در روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، «محمدتقی بشارت» در سال ۶۰ و در پی ترور و «عباسعلی بشارت» سال ۶۱ در جنگ تحمیلی به فیض شهادت نائل شدند.

همچنین این خانواده دو داماد خود به نام‌های شهید «ابراهیم تلان» و شهید «سید کمال مظهری» را نیز در جنگ تحمیلی به این انقلاب تقدیم کرده است.