جدي گرفتن ITI موجب تعالي تئاتر مي شود

منوچهر اكبرلو، منتقد تئاتر در گفت وگو با خبرگزاري "مهر"، ضمن بيان اين مطلب درباره تاثير ITI بر تئاتر كشور گفت : " به نظر مي رسد جدي گرفتن اين امر كه در نهايت توسط نمايندگان تشكل هاي غير دولتي حمايت شود ما را به سوي تعالي تئاتر پيش مي برد. چرا كه همه صاحبنظران معتقد هستند كه تئاتر مانند همه هنرهاي ديگر ضمن حمايت در امور زير ساختي، مثل ساخت سالن، بايد از حمايتهاي دولتي نيز بهره بگيرد. "

وي افزود : " اما در زمينه هاي اجرايي و سياستگذاري و هدايت جريانهاي هنري، بايد تئاتر توسط خود هنرمندان و تشكلهاي غير دولتي هدايت شود. از اين رو تشكيل و رشد I T I به اين امر بسيار مي تواند كمك كند. ازجمله اين نكته حائز اهميت است كه هنرمندان و تشكلهاي هنري كشورهاي ديگر، معمولا نگاه خوشي به دولتها ندارند و بيشتر تمايل دارند تا مشتقيما با خود هنرمندان ديگر فرهنگها، ارتباط برقرار كنند."

اكبرلو در ادامه گفت : "حضور من در چند تشكل نشان مي دهد كه اين كميته ها زماني موفق خواهند بود كه اهداف كلان هر تشكل كمك بكند كه همه اعضاي آن تشكل، در آن سهيم و همكار باشند. اينكه مسئوليتي براي يك يا چند نفر تعيين شود و ديگران منتظر دستاوردهاي آن كميته ها باشند، هيچ گاه به نتيجه اي نخواهد رسيد."

اين منتقد تئاتر افزود : " تجربه نشان داده كه از آنجا كه فعاليت در كميته ها بسيار وقت گير و معمولا به صورت افتخاري انجام مي گيرد، مسئولين و اعضاي اين كميته ها پس از مدتي، وقتي مي بينند زمان زيادي براي كار كميته ها مصرف كرده اند و ازطرف ديگر همكاري از سوي اعضاء صورت نمي گيرد ، درشرايطي كه همه يا انتقاد مي كنند و يا در انتظار بهره برداري از نتايج زحمات ديگران هستند، در نتيجه دچار سرخوردگي مي شوند. در اين صورت يا اعضاي كميته ها استعفا مي دهند و يا فعاليت كميته ها آنقدر كم مي شود كه فقط محدود به جلسات مستمر پراكنده مي شود. در نتيجه، كميته ها و كليت تشكل، از اهداف خود دور مي شوند."

اكبرلو در پايان گفت : "همه اين مشكلات راه حلي ندارند مگر افزايش روحيه انجام كار گروهي در بين اعضاي هيئت مديره و هنرمنداني كه مي خواهند دلسوزانه سهمي در ITI داشته باشند."