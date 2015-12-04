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۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۳

گزارش پلیس راه؛

ترافیک نیمه سنگین در هراز و مهران

ترافیک نیمه سنگین در هراز و مهران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا گفت: در حال حاضر ترافیک در استان ایلام محور مهران به ایلام نیمه‌سنگین است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمانی گفت: در استان مازندران اكثر محورها بارش باران گزارش شده و در سایر راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

وی افزود: ترافيك در محورهاي كندوان محدوده مرزن آباد ،هراز محدوده هاي پارك جنگلي آمل و چلاو ،سوادكوه محدوده شيرگاه ،استان ايلام مهران-ايلام  و استان كرمانشاه محور حميل-اسلام آباد  نيمه سنگين گزارش شده و در سایر جاده ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان است.

سرهنگ رحمانی گفت: محور شمشک به دیزین به دلیل عدم ایمنی کافی و محور اسالم - خلخال به دلیل بارش برف و کولاف مسدود است.

کد مطلب 2990962

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