ترافیک نیمه سنگین در هراز و مهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمانی گفت: در استان مازندران اكثر محورها بارش باران گزارش شده و در سایر راهها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

وی افزود: ترافيك در محورهاي كندوان محدوده مرزن آباد ،هراز محدوده هاي پارك جنگلي آمل و چلاو ،سوادكوه محدوده شيرگاه ،استان ايلام مهران-ايلام و استان كرمانشاه محور حميل-اسلام آباد نيمه سنگين گزارش شده و در سایر جاده ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان است.

سرهنگ رحمانی گفت: محور شمشک به دیزین به دلیل عدم ایمنی کافی و محور اسالم - خلخال به دلیل بارش برف و کولاف مسدود است.