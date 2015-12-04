جمع آوری روزانه ۸ هزار تن زباله از معابر عمومی کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبدالهی گفت: بر اساس آمارها بیش از ۲۰ میلیون زائر در شهر کربلا حضور دارند و اکثر زائرانی که از شهرهای دیگر عراق به کربلا می آیند بعد از سلام و زیارت مرقد مطهر سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین(ع) از شهر خارج می شوند، اما زائران ایرانی که به شهر کربلا می آیند چند روزی در این شهر مستقر می شوند، بنابراین تمهیدات لازم برای رفاه حال تمامی زائرین در کربلای معلی از سوی شهرداری تهران دیده شد تا خدمات رسانی مطلوبی به زائرین داشته باشیم و این کوچک ترین خدمتی است که می توانیم در این راستا انجام دهیم.

وی با اشاره به جمع آوری زباله از شهر کربلا، خاطرنشان کرد: نیروهای شهرداری تهران با کمک نیروهای شهرداری کربلا روزانه ۸ هزار تن زباله جمع آوری می کنند.

عبدالهی در ادامه افزود:هر یک ساعت مخازنی که در سطح شهر کربلا وجود دارد، با استفاده از خودروهای شهرداری تهران تخلیه می شود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم اربعین شهرداری تهران با بیان این که زباله های شهر نجف نیز توسط نیروهای شهرداری نجف جمع آوری می شود، تصریح کرد: تیمی از نیروهای شهرداری تهران در شهر نجف مستقر هستند تا با توجه به حجم وسیع زباله در شهر به نیروهای شهرداری این شهر کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران قراردادهایی را در راستای کمک رسانی به این شهر امضا کرده و به همین دلیل ماشین آلات شهر تهران در شهر نجف مستقر هستند تا زباله های این شهر را جمع آوری کنند تصریح کرد: ماشین های کوچک؛ زباله ها را به زمین هایی که از قبل بعنوان ایستگاه های میانی تعیین شده است انتقال می دهند.

به گفته عبدالهی با آموزش هایی که به نیروهای خدمات شهری داده شده است، خودروهای بزرگتر پس از جمع آوری زباله ها از ایستگاه های میانی، آنها را به بیرون از شهر انتقال می دهند.