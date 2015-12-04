مستغلات مساجد نباید به هر شغل و صنفی اجاره داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالمقیم ناصحی درباره برخی حواشی که ناشی از اجاره مستغلات مساجد بوجود آمده است به اجاره برخی از این فضاها به رستوران ها اشاره کرد و گفت:شما تصور کنید خانمی به همراه فرزندش به مسجد بیاید اما بوی چلوکباب به واسطه این رستوران ها در فضای مسجد باشد و این مادر توان خرید این غذا را هم نداشته باشد که این موضوع درست نیست زیرا اثرات نامطلوبی برای مسجد به همراه دارد.

وی با ابراز تاسف از اینکه بعضی از مساجد درآمدی ندارند که برنامه های فرهنگی خود را تامین کنند در این رابطه اظهار کرد: بدین ترتیب بعضی از مساجد چاره ای ندارند جز آنکه مستغلات و رقبات مسجد را اجاره بدهند تا با درآمد ناشی از آنها هزینه ها را تامین می کنند اما اگر قرار است مسجد مستاجری داشته باشد حتما باید این مسائل رعایت شود .



ناصحی با اشاره به اینکه اخیرا بلند کردن صدای موسیقی در باشگاه در حالی که در طبقه بالا مراسم ختم برگزار می شد منجر به بروز درگیری در یکی از محلات تهران شد خاطرنشان کرد : گاهی حاشیه های واگذاری و اجاره مراکز تجاری وابسته به مسجد مورد اعتراض مردم است اما شهرداری نمی تواند به استفاده خاص از مساجد ورود پیدا کند بلکه این موضوعاتی است که حتما باید از سوی امناء مسجد و یا امام جماعت در اداره کردن این مراکز مورد توجه قرار گیرد .



وی با اشاره به اینکه تاکنون شهرداری تهران بیش از صد باب مسجد احداث کرده است ، تاکید دارد : مدیریت شهری در بافت تمامی مساجد شهرتهران ورود پیدا کرده و این بدان معنا است که در تجهیز و تکمیل مساجد از باب سخت افزاری و نرم افزاری حرکت کرده ایم.



عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین اعلام کرد: متولیان واقعی و اصلی مساجد مردم هستند و اگر شهرداری تهران در زمینه ساخت و تجهیز و حمایت از مساجد حضور دارد تنها به معنای نوعی کمک است امااصل کار در دست مردم بوده و در این راستا باید از مردم قدردانی کنیم که در ساخت مساجد اهتمام ویژه ای دارند.