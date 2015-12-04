بمباران ۲۴ مرکز وابسته به «جبهه النصره» در حومه استان «درعا»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، جنگنده های ارتش روسیه همچنان به عملیات نظامی خود علیه تکفیریها در نقاط مختلف سوریه ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این عملیات جنگنده های روسی در عملیاتی با مشارکت جنگنده های سوری ۲۴ مرکز وابسته به «جبهه النصره» در حومه استان درعا را هدف قرار دادند.

از سوی دیگر، منابع رسانه ای از وقوع درگیری شدید میان نظامیان ارتش سوریه و تروریست های جبهه النصره در اطراف اردوگاه پناهندگان فلسطینی موسوم به «یرموک» در حومه دمشق خبر می دهند.

این منابع اعلام کردند که در جریان این درگیری ها شماری از تکفیریهای جبهه النصره کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

در همین حال، «أبو جلیبیب الأردنی» از سرکرده های تروریست های جبهه النصره در عملیات ارتش سوریه در منطقه «صیدا کحیل» واقع در حومه درعا به هلاکت رسید.