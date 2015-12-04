دانشجویان مومن و ضدآمریکایی به حاشیه نروند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله اسدالله ایمانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به فرا رسیدن ۱۶ آذر و همچنین سالروز تشکیل شورای انقلاب فرهنگی، گفت: در زمان قاجار چهره‌ای ارزشمند به نام امیرکبیر دارالفنونی افتتاح کرد که تحصیلات عالیه و مطالب لازم برای کشور در آنجا آموزش داده می‌شد.

وی ادامه داد: اما دولت انگلیس با به شهادت رساندن امیرکبیر، دارالفنون را نیز از اهدف خود منحرف کرد و آنچه را که برای نجات کشور لازم بود کنار گذاشت و به سمت تربیت نیروهای غربی روی آورد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، الفبای جدیدی در دانشگاه‌ها آغاز شد، گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی دانشگاه‌ها تعطیل شد و با تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگاه جدید حاکم بر دانشگاه‌ها گردید و از همان روز اول چهره‌های مومن و خدمتگزار رشد کردند، هر چند که اکثریت نبودند، در حالیکه امروز آنان اکثریت‌اند.

وی یادآور شد: نیروهایی که از اول انقلاب در دانشگاه‌ها حضور داشتند، نباید در حاشیه گذاشته شوند، همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز در سخنان خود بر حضور این مومنین و خدمتگزاران در دانشگاه‌ها تاکید دارند.

آیت‌الله ایمانی افزود: دانشجوهای ضداستکبار و نیروهای مومن نباید در دانشگاه‌ها به حاشیه گذاشته شوند و در مقابل دانشگاه، مرکز تاخت و تاز افرادی گردد که به انقلاب و آینده علاقه‌ای ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شهر شیراز چهره عزادار ندارد، گفت: ایام رحلت پیامبر (ص) و شهادت امام رضا (ع) در راه است، مجالس روضه وعزاداری در شیراز برگزار می‌شود، اما چهره خیابان‌ها و محلات در این شهر عزادار نیست.

وی افزود: متاسفانه شهر شیراز چهره یک شهر عزادار در ایام خاص را ندارد، در حالیکه باید تمامی مسئولان در این راستا دقت بیشتری داشته باشند. دستکم در بحث تعطیلی باید سازمان‌ها و نهادهای مختلف همکاری کنند.

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته وقف نیز گفت: این هفته از ۲۷ صفر شروع می‌شود و همگان باید به این سنت حسنه توجه ویژه داشته باشند، چرا که وقف از گذشته بوده و همچنان نیز ادامه دارد.

آیت‌الله ایمانی یادآور شد: وقف در عرصه‌های فرهنگی، پژوهشی، علوم قرآنی و آزمایشگاهی لازم است و مومنین باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود به حضور میلیونی عزاداران امام حسین (ع) در اربعین اشاره کرد و گفت: مراسم اربعین حسینی با حضور میلیونی شیعه و غیرشیعه با معنویت و آرامش فراوان انجام وبه پایان رسید.

امام جمعه شیراز افزود: ظرفیت عظیم و بزرگ عاشورا می‌تواند همه بشر را به سمت و سوی فرهنگ مهدویت هدایت کند، چرا که قیام جهانی حضرت مهدی (عج) یک انتظار بزرگ است و برای رسیدن به این انتظار باید یک حادثه بزرگ و فراگیر آغاز شود، که در این میان عاشورا چنین ظرفیتی را دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به سکوت رسانه‌های غربی در انعکاس و تحلیل اجتماع عظیم انسانی اربعین حسینی، رسانه‌های ایران و عراق باید در این راستا تلاش بسیار داشته باشند.

آیت‌الله ایمانی با اشاره به تکریم زائرین در کشور نیز گفت: دولت و ملت باید تکریم لازم را در برگشت عزاداران حسینی داشته باشند و همان‌گونه که در گذشته به استقبال کاروان کربلائیان می‌رفتند، امروز نیز باید تکریم این عزیزان انجام و امکانات لازم برای آنها فراهم شود.