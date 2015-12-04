سفر به روسیه؛ گام اول اتصال کهگیلویه وبویراحمد به اقتصاد جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان، بدون اغراق این استان با هیئتی تجاری که به روسیه فرستاد، نخستین گام عملی را در حوزه اقتصاد و سرمایه‌گذاری برداشت. تاکنون خوب یا بد، هر چه بوده وهر چه شنیدیم بیشتر در حد برگزاری نمایشگاه و جشنواره و همایش بوده و کمتر از فضای ایده و تئوری خارج شدیم.

اما ۲۵ آبان، با اعزام یک تیم تجاری از این استان به کشور بزرگ روسیه، یک گام مهم برداشته شد که می‌توان آن را شروع یک حرکت عملی محسوب کرد که اگر گام‌های بعدی به موقع و محکم برداشته شود، بدون شک دروازه بازارهای مصرف زیادی به روی تولیدکنندگان این استان باز خواهد شد.

اما همه مردم و صاحبان فکر و تریبون در کهگیلویه و بویراحمد اینگونه فکر نمی‌کنند و با طرح برخی انتقادات این سفر را غیرلازم و بر باد دهنده بیت‌المال خواندند. برخی دیگر بلافاصله بعد از برگشت هیئت تجاری، منتظر صادرات از این استان به روسیه بودند و همین را نیز بهانه انتقاد و حمله به آن کردند.

برخی دیگر نیز گفتند با انجام این سفر، مدیران یک هفته در ادارات خود نبودند و امورات ارباب رجوعان روی زمین مانده است ... و مسائلی از این دست.

دیدهای بسته و نگاه‌های نوک بینی برخی منتقدین

طرح این انتقادات در اصل موضوع بد و نگران کننده‌ای نیست ولی وقتی ته مایه این انتقادات، دید بسته و نگاه نوک بینی برخی منتقدین را نشان دهد و یا این انتقادات خمیرمایه حمله و سنگ‌اندازی در راه این حرکت مهم باشد، دیگر جای تأسف و نگرانی دارد.

برای پاسخ دادن به برخی از این ابهامات و اطلاع از کم و کیف این سفر به سراغ رئیس کارگروه کشاورزی و صنایع غذایی و یکی از تولیدکنندگان فعال در این تیم تجاری رفتیم که از مهم‌ترین کارگروه‌ها در این سفر اقتصادی بوده است.

جعفر گوهرگانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد با دفاع تمام قد از این سفر گفت: این سفر در گام نخست یک خودباوری در تولیدکنندگان ما ایجاد کرد که توان و ظرفیت خود را باور کنند و به فکر کارهای بزرگ‌تر باشند.

این سفر مقدمه یک برنامه‌ریزی بزرگ‌تر است

وی با بیان اینکه این سفر دستاوردهای خوبی برای بخش کشاورزی این استان داشته و خواهد داشت، تصریح کرد: قابلیت تولیدی این استان در زیربخش‌های کشاورزی حدود یک میلیون تن است که اگر چه به زیرساخت‌هایی چون سردخانه و صنایع بسته‌بندی نیاز مبرم داریم ولی با کمی همت می‌توانیم ۱۰ درصد این تولیدات را صادر کنیم.

وی تأکید کرد: انجام این سفر مقدمه این برنامه‌ریزی عملیاتی برای افزایش ارتباطات، مراودات و مبادلات تجاری متقابل استان ما و کشور روسیه بوده است.

وی افزود: کشور روسیه در حال حاضر عمده نیاز مصرفی خود در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را از کشورهای اروگوئه و ترکیه تأمین می‌کند که استان ما می‌تواند در برخی محصولات، جایگزین این کشورها شود.

گوهرگانی گفت: قیمت محصولات عرضه شده در بازارهای روسیه چندین برابر قیمت فعلی است و این بازارهدف خوبی برای تولیدات کهگیلویه و بویراحمد است.

مرد شماره یک کشاورزی این استان در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از دستاوردهای این سفر را این دانست که مدیران، تجار و تولیدکنندگان ما به این باور رسیدند که تولیداتشان هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ شکل ظاهری کمتر از محصولات یک ابرقدرت ماندد روسیه نیست و با کمی همت به راحتی می‌توان با در این بازارها رقابت کرد.

عملی شدن برخی تفاهمات در همین مدت اندک

وی توضیح داد: با انجام این سفر و بازدیدها و تفاهماتی که انجام شده، در محصولاتی همانند سیب درختی، گردو، مرکبات، ماهیان سردآبی، گیاهان دارویی، سبزی و صیفی و گل‌های شاخه بریده امکان صادرات وجود دارد.

گوهرگانی از عملی شدن برخی از این تفاهمات در همین مدت اندک خبر داد و بیان داشت: یکی از تولیدکنندگان زیتون، سبزیجات و مرکبات ما مقدمات ارسال نخستین محموله تجاری این استان به روسیه را فراهم کردند.

وی گفت: بر اساس تقاهم‌نامه‌ای که بسته شده این مبادلات تجاری از مرز آستاراخان و امیرآباد انزلی انجام می‌شوند و ۷۰ درصد آن به صورت نقدی و ۳۰ درصد آن به صورت تهاتر و وارد کردن کالاهایی مورد نیاز کشور زیر نظر سفارت ایران از جمله گندم و کلزا خواهد بود.

وی با بیان اینکه حمایت از تجار و صادرکنندگان در برنامه این استان است، اضافه کرد: برخی تجار ما امکانات و ماشین‌های ترانزیتی دارند، تفاهم‌نامه‌های خوبی بستند و بدون شک دروازه امیدبخشی روی تولیدکنندگان ما باز شده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اعضای حاضر در تیم تجاری استان در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: فتحی- تولیدکننده و رئیس اتحادیه گل و گیاه، عوض‌زاده مهریان - تولیدکننده گل، رفیعی- تولیدکننده عسلوک (صنایع کشاورزی)، امینی- تولیدکننده زیتون، مرکبات و سبزیجات، گرجی - مدیرعامل شرکت سینره و زربند و تولیدکننده گیاهان دارویی در این سفر حضور داشتند.

تهیه یک کتاب به زبان روسی/ استقبال روس‌ها

وی ادامه داد: در این سفر نمونه‌هایی از محصولاتی چون گیاهان دارویی را همراه داشتیم و در یک کتاب شیک به چند زبان دنیا از جمله روسی، داشته‌ها و توانایی‌های بخش کشاورزی را با معرفی تولیداتمان ارائه دادیم که با استقبال بسیار خوب روسی‌ها و مسئولان شهر مسکو و استان اومسک قرار گرفتند.

وی بازدید از میدان میوه و تره‌بار و غرفه‌های کشاورزی، بازدید از نمایشگاه محصولات کشاورزی، بازدید از کارخانه بزرگ روعن‌کشی اومسک و آشنایی با خطوط مختلف تولید، مصاحبه و گفت‌وگو با تجار و کارخانه‌داران و آشنایی با تحقیقات علمی، بازدید از کارخانه تولید خوراک دام و طیور، بازدید از مجتمع پرورش ماهی به روش لوپ، شرکت در جلسات تخصصی اتاق بازرگانی و کشاورزی مسکو و اومسک را برخی از برنامه کاری کارگروه کشاورزی در این هیئت تجاری برشمرد.

وی گفت: در این دیدارها که به یک دانشگاه برای تیم تجاری ما شبیه بود، دستاوردهای خوبی حاصل شد که امید است به خوبی به کار گرفته شوند؛ وی از افتتاح کارخانه روغن‌کشی زیتون گچساران در آینده نزدیک خبر داد و گفت امید است این یافته‌ها و کسب تجربه در نظیر این کارخانه‌ها به کار گرفته شود.

وی گفت: مسئولان تجاری روسیه به ویژه در مسکو و اومسک آشنایی بسیار خوبی با محصولات ما و زمینه‌های صادرات و واردات آشنا شدند و با استقبال و اشتیاقی که داشتند تقاضای سفر به این استان در سال آینده را مطرح کردند که انجام این سفر نیز تلاش‌های این هیئت تجاری را تکمیل خواهد کرد.

پاسخ گوهرگانی به یک ابهام

گوهرگانی در پاسخ به این ابهام که این سفر برای استان هزینه داشت، خاطرنشان کرد: در این زمینه باید بگویم اولا هزینه‌های این سفر غیردولتی بوده و سازمان جهاد کشاورزی یک ریال برای آن هزینه نکرده است دوما" خرج کردن در این زمینه نه تنها هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری است.

وی همچنین گفت: استاندار کهگیلویه و بویراحمد فردی توانمند و علمی است که رهبری موفق و باتدبیری در این سفر اقتصادی و مهم داشته است.

وی با بیان برخی تجارب عملی در حوزه صادرات به واسطه این سفر به تولیدکنندگان این استان پیشنهاد داد: هیچ تولیدکننده‌ای به صورت موردی در این وادی موفق نمی‌شود و بایستی به صورت هماهنگ، تجمیع شده و متمرکز محصولات دارای زمینه صادراتی را در بازارهای هدفی چون کشور ابرقدرت روسیه عرضه کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد، عادل امینی از تولیدکنندگان فعال بخش کشاورزی که هیئت تجاری این استان در روسیه را همراهی می‌کرد، نیز در گفت‌وگویی تلفنی با موفق خواندن این سفر گفت: مگر دمای زیر ۲۵ درجه سیبری موقع تفریح و گشت و گذار بود که برخی می‌گویند این سفر تفریحی و بدون هدف بود.

امینی افزود: ما تولیدکننده‌ایم و چیزی که ما را خوشحال می‌کند، پیدا شدن بازار مصرف و سود است و دلیلی ندارد به فکر تبلیغات برای بخش دولتی باشیم برای همین این سفر را بسیار موفق و مؤثر می‌دانم.

وی با بیان اینکه ما توانستیم خودمان را به تجار روسیه معرفی کنیم، با آن‌ها ارتباط برقرار کنیم، ابراز داشت: توافق کردیم که محصولات سبزی، صیفی و مرکبات خود را به روسیه صادر و در ازای آن ۷۰ درصد پول نقد و ۳۰ درصد محصولات موردنیاز کشور را وارد می‌کنیم.

خبرنگار: کریم بنام