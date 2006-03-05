اساسنامه فدراسيون فوتبال بعداز جام جهاني بازنگري مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" مهدي قدمي معاون سازمان و رئيس مركزتوسعه ورزش قهرماني دراين باره گفت: با توجه به مكاتبات فيفا FIFA وAFC مبني بربازنگري در اساسنامه فدراسيون فوتبال، اين مساله به بعد ازرقابتهاي جام جهاني فوتبال انجام خواهد شد.

بنابر اعلام روابط عمومي سازمان تربيت بدني، مهدي قدمي درنامه اي خطاب به فدراسيون فوتبال تصريح كرده است: با توجه به اينكه اين فدراسيون عمده وقت وتوان خود را درخدمت آماده سازي و اعزام شايسته تيم ملي به مسابقات جام جهاني مصروف كرده است، در اين مقطع امكان بررسي پيشنهادات ارائه شده را نداشته و اميدوار است مراتب را ظرف يك سال آينده بررسي ونتيجه تصميمات خود را به اين مركز اعلام نمائيد.

معاون سازمان تاكيد كرد: بديهي است دربازنگري اساسنامه فدراسيون فوتبال، آن بخش ازپيشنهادات قابل بررسي خواهند بود كه مغايرتي با قوانين، مقررات و ضوابط جمهوري اسلامي ايران نداشته باشد.