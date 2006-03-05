  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۳۰

معاون سازمان و رئيس مركزتوسعه ورزش قهرماني:

اساسنامه فدراسيون فوتبال بعداز جام جهاني بازنگري مي شود

اساسنامه فدراسيون فوتبال بعداز جام جهاني بازنگري مي شود

رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني از بازنگري اساسنامه فدراسيون فوتبال پس ازجام جهاني خبرداد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" مهدي قدمي معاون سازمان و رئيس مركزتوسعه ورزش قهرماني دراين باره گفت: با توجه به مكاتبات فيفا FIFA وAFC مبني بربازنگري در اساسنامه فدراسيون فوتبال، اين مساله به بعد ازرقابتهاي جام جهاني فوتبال انجام خواهد شد.

بنابر اعلام روابط عمومي سازمان تربيت بدني، مهدي قدمي درنامه اي خطاب به فدراسيون فوتبال تصريح كرده است: با توجه به اينكه اين فدراسيون عمده وقت وتوان خود را درخدمت آماده سازي و اعزام شايسته تيم ملي به مسابقات جام جهاني مصروف كرده است، در اين مقطع امكان بررسي پيشنهادات ارائه شده را نداشته و اميدوار است مراتب را ظرف يك سال آينده بررسي ونتيجه تصميمات خود را به اين مركز اعلام نمائيد.

معاون سازمان تاكيد كرد: بديهي است دربازنگري اساسنامه فدراسيون فوتبال، آن بخش ازپيشنهادات قابل بررسي خواهند بود كه مغايرتي با قوانين، مقررات و ضوابط جمهوري اسلامي ايران نداشته باشد.

کد مطلب 299102

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها