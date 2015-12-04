استاندار سلیمانیه عراق به کردستان سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، کوهسار دادور عنوان کرد: شهرستان بانه، روز شنبه میزبان استاندار سلیمانیه اقلیم کردستان عراق خواهد بود.

وی ضمن اعلام خبر سفر روز شنبه دکتر ئاسو فریدون به شهرستان بانه، افزود: این سفر یک روزه به منظور پیگیری اجرای مفاد تفاهم نامه های قبلی فی مابین استان کردستان ایران و استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق انجام می شود.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته استاندار سلیمانیه در مرز سیرانبند بانه مورد استقبال استاندار و سایر مدیران و مسئولان کردستان قرار خواهد گرفت.

دادور با اشاره به برنامه های این سفر یک روزه استاندار سلیمانیه عراق، افزود: نشست دوجانبه استانداران کردستان ایران و سلیمانیه عراق در بانه برگزار می گردد.

مدیر کل روابط عمومی استانداری کردستان گفت: در سفرهای استاندار سلیمانیه به کردستان و استاندار کردستان به سلیمانیه، تفاهم نامه های اقتصادی، فرهنگی، علمی و آموزشی میان طرفین به امضا رسید و این سفر در راستای پیگیری اجرای این تفاهم نامه ها انجام می شود.