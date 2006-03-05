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۱۴ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۳۴

با موافقت مجلس؛

مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي از پرداخت حق انشعاب گازرساني، آب و برق معاف شدند

نمايندگان مجلس مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي ، مساجد و حسينيه ها و معابد اقليت هاي ديني رسمي را از پرداخت حق انشعاب گاز رساني، آب و فاضلاب و برق معاف كرند.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز، با تصويب بخش درآمدي بند (م) تبصره دو لايحه بودجه 1385 كل كشور، مساجد و حسينيه هاي روستايي از پرداخت هزينه برق، گاز و آب و فاضلاب معاف شدند.

در سال 85 همچنين تامين هزينه برق جهت روشنايي برق ميادين و پارك ها در شهرهاي با جمعيت زير يكصد هزار نفر بر عهده وزارت نيرو است.

همچنين با درخواست متقاضيان عادي شركت هاي ذيربط اجازه دادند در واگذاري انشعاب آب، برق ، گاز و فاضلاب نسبت به واگذاري اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال بدون محاسبه سود و كارمزد اقدام كنند.

کد مطلب 299103

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