مددجويان كميته امداد و سازمان بهزيستي از پرداخت حق انشعاب گازرساني، آب و برق معاف شدند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي در جلسه عصر امروز، با تصويب بخش درآمدي بند (م) تبصره دو لايحه بودجه 1385 كل كشور، مساجد و حسينيه هاي روستايي از پرداخت هزينه برق، گاز و آب و فاضلاب معاف شدند.

در سال 85 همچنين تامين هزينه برق جهت روشنايي برق ميادين و پارك ها در شهرهاي با جمعيت زير يكصد هزار نفر بر عهده وزارت نيرو است.

همچنين با درخواست متقاضيان عادي شركت هاي ذيربط اجازه دادند در واگذاري انشعاب آب، برق ، گاز و فاضلاب نسبت به واگذاري اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال بدون محاسبه سود و كارمزد اقدام كنند.