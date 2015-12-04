جنبش دانشجویی به معنای مقاومت در برابر استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن شهریاری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اهواز اظهار کرد: در شرایط امروزی که انقلاب اسلامی طی می کند و نقش دانشگاه ها و جریان هایی که در دانشگاه ها اتفاق می افتد جایگاه دانشجویان بسیار پررنگ تر شده است.

وی افزود: شرایط امروز دانشگاه طوری پیش می رود که مقام معظم رهبری می فرمایند دانشجویان امروز افسران نقش آفرین در جبهه ای هستند که هر روز دشمن بابی در آن باز می کند.

مسئول بسیج دانشجویی خوزستان تصریح کرد: دانشگاه مبدأ تمامی تحولات است و مقدرات این مملکت دست دانشگاهیان است. در حقیقت دانشگاه یک کشور اگر اصلاح شود آن کشور هم اصلاح می شود.

شهریاری بیان کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری قبل از هر چیز باید دانشگاه اسلامی باشد برای اینکه هرچه کشور صدمه خورده از کسانی بوده که اسلام را نمی شناسند.

وی عنوان کرد: باید با تبعیت از مقام عظمای ولایت دانشگاه ها را مرکز تربیت قرار دهیم چراکه تربیت در کنار علم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مسئول بسیج دانشجویی خوزستان در ارتباط با روز دانشجو گفت: روز دانشجو زمانی اتفاق می افتد که دانشجویان پای اسلام و انقلابی که ریشه گرفت می ایستند. بعد از کودتای ۲۸ مرداد ریچارد نیکسون که قرار بود به ایران سری زده و جشن تسخیر ایران را بگیرد دانشجویان حرکت های انقلابی را شروع می کنند.

شهریاری ادامه داد: ۱۶ آذر رژیم پهلوی جلوی دانشجویان نیروهای نظامی را علم کرده و آنها را به خاک و خون می کشد و جنبش دانشجویی از ۱۶ آذر سال ۳۲ تاکنون به معنای مقاومت در برابر نیکسون و استکبار جهانی است.

وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری (جنش دانشجویی دوشادوش روحانیت در دفاع از انقلاب پیشگام بوده و هستند) گفت: دانشجویان امروز استان در کنار تحصیل ،حرکت های جهادی و محرومیت زدایی را نیز انجام می دهند و یادآور حرکت دانشجویان در تشکیل جهاد سازندگی است.

مسئول بسیج دانشجویی خوزستان با تأکید بر مبارزه دانشجویان با استکبار بیان کرد: دانشگاه ها برای انقلاب سنگر شده و نقش آفرینی پررنگی در جنگ سرد داشتند. غرب قبلا می گفت انقلاب ایران باید براندازی شود ولی امروز می گوید این انقلاب قابل براندازی نیست و باید مهار شود.

شهریاری یادآور شد: دانشجویان در دانشگاه ها بیدارند و فتنه هایی که هر روز با یک سناریو نوشته می شود رصد و تحلیل کرده و در پایان نیز به هر کدام پاسخ کوبنده ای خواهند داد. به اعتقاد مقام معظم رهبری اساتید دانشگاه فرماندهان جنگ هستند و باید دانشجویان را فرماندهی کنند، بنابراین اساتید نیز باید به خوبی به وظایف خود عمل کنند.

وی تأکید کرد: در دانشگاه ها باید تلاش کنیم تا رؤسا، اساتید، و مسئولان دانشگاه به تربیت نیروی تراز انقلاب بپردازند. به فرموده مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی ریزش و رویش را همانند اسلام در کنار هم دارد.

مسئول بسیج دانشجویی خوزستان اضافه کرد: جوانان دانشگاهی رویش های انقلاب اسلامی ایران هستند. حرکت و جنبش های دانشجویی تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان بیدار و بصیر بود که تفاوت لانه و سفارت خانه را به خوبی متوجه شدند، این یکی دیگر از افتخارات دانشجویان است که به فرموده امام راحل انقلاب دوم ایران نامیده شد.