ایران وعربستان اختلاف نفتی ندارند/افزایش تولید نفت به۴میلیون بشکه

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه در حاشیه برگزایر نشست ۱۶۸ اوپک در وین در جمع خبرنگاران درباره این که اگر اوپک با کاهش تولید موافقت کنند آیا ایران حاضر است ٥٠٠ هزار بشکه دوم خود را که وارد بازار نکند؟ گفت: تولید نفت ایران با لغو تحریم ها تحت هر شرایطی افزایش می یابد.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه بازگشت ایران به بازار نفت حق ظبیعی و مسلم این کشور است، تصریح کرد: بازار برای تعادل و ثبات قیمت ها باید عرضه نفت توسط کشورها کاهش یابد، اظهار داشت: ایران در نشست امروز به دیدگاه ها و عقاید دیگر اعضا گوش می دهد و با اعضا تبادل نظر می کند و شرایط را برای توافق بررسی می کند به نظر می رسد که باید در این نشست تنها تبادل نظر داشته باشیم و از درک کشورهای عضو از شرایط بازارهای جهانی نفت خام آگاه باشیم.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران نامه ای برای دبیرخانه اوپک ارسال کرده و در آن پایبندی به سقف تولید کنونی روزانه ٣٠ میلیون بشکه اوپک را خواستار شده است، بیان کرد: هم اکنون در اوپک نظام سهمیه بندی وجود ندارد.

به گفته زنگنه، اوپک سرانجام باید نظام سهمیه بندی را احیا کند، این دستاورد تاریخی اوپک است که هر یک از اعضا سهیمه تولید داشته باشند.

وی با بیان اینکه اوپک بدون داشتن سهمیه تولید نمی تواند بر پایبندی اعضا نظارت داشته باشد، تاکید کرد: این بدان معناست که هر یک از کشورهای عضو باید بر مبنای سهمیه خود نفت تولید کند.

به اعتقاد وزیرنفت، هر یک از اعضا باید به سهمیه تولید پیشین خود که پیش تر تعیین شده بود، بازگردند.

زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره این که آیا اعضای اوپک با پیشنهاد ایران موافق خواهند بود، گفت: برخی اعضای اوپک موافقند و برخی در حال بحث وبرسی در این باره هستند.

وزیر نفت با تاکید بر این که متاسفانه هم اکنون اعضا سهمیه تولید ندارند، تبیین کرد: اوپک باید درباره تطبیق تولید نفت خام اندونزی که هم اکنون به عنوان عضو سیزدهم به خانواده اوپک دوباره ملحق شده است، تصمیم گیری کند.

این مقام مسئول همچنین در خصوص افزایش تولید ٥٠٠ هزار بشکه نفت خود بعد از لغو تحریم ها با بیان این که ایران برای دریافت حق قانونی خود و بازگشت به بازارهای جهانی نفت مذاکره نمی کند، گفت: بازگشت نفت ایران به بازار به اطلاع همه اعضا رسانده شده است و این موضوع به هیج وجه قابل مذاکره نیست.

وی با تاکید بر اینکه ایران برای دریافت حق قانونی خود و افزایش تولید نفت هیچ مذاکره ای نمی کند، به مذاکره ایران و ١+٥ اشاره کرد و افزود: افزایش تولید نفت ایران در حالی که ایران با کشورهای ١+٥ بر سر مسئله هسته ای و لغو تحریم های ظالمانه به توافق دست یافته است، ناعادلانه است.

زنگنه تاکید کرد: ایران بزودی به سطح تولید پیشین خود باز می گردد و سطح تولید روزانه چهار میلیون بشکه را ظرف کمتر از٦ ماه آینده محقق می کند.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا شما با عربستان بر سر سطح تولید اختلاف نظر دارید، گفت: ما اختلافی نداریم، در طول تاریخ اوپک، اعضا دیدگاه های متفاوت درباره حل مسائل داشته اند.

به گفته وزیر نفت، دو کشور در طول سالهای گذشته به توافق رسیده اند و به همکاری و مشارکت با یکدیگر در چارچوب اوپک ادامه می دهند.

وزیر نفت درباره این که انتظار دارید اوپک چه تصمیمی در نشست ١٦٨بگیرد، گفت: ایران انتظار ندارد اوپک کاری انجام دهد.

وی به این پرسش که آیا شما نگران هستید که اگر امروز توافقی صورت نگیرد، قیمتها بیش از این کاهش یابد، پاسخ داد: خیر؛ معتقدم که بازارهای جهانی نفت خام این شرایط را پیش تر تجربه کرده و قیمتها کاهش نمی یابد.

وی درباره افزایش صادرات گاز به ترکیه در شرایط کنونی هم توضیح داد: ما تعهدهایی برای صادرات گاز به ترکیه در زمستان داریم و بدون شک ما نمی توانیم مقدار بیشتر از تعهد خود صادر کنیم.