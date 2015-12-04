ترافیک سنگین در محورهای ایلام- کرمانشاه/هیچ مسیری مسدود نیست

سرهنگ محمد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص خبر انسداد برخی از مسیرهای تردد زوار از ایلام به کرمانشاه گفت: تمام محورها در این مسیر باز است و تنها ظهر امروز به علت یک تصادف حدود ۳۰ دقیقه اختلالاتی در مسیرها به وجود آمد که خوشبختانه هم اکنون مرتفع شده است.

وی افزود: ترافیک در برخی از مسیرهای مذکور سنگین اما روان است و خوشبختانه هیچ مشکلی در هیچ یک از مسیرهای مذکور وجود ندارد.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه از نظارت مستمر فرماندهی و نیروهای پلیس راه استان در این مسیرها خبرداد و تصریح کرد: تمامی اکیپ های پلیس راه استان در مسیرهای مذکور به صورت آماده باش هستند.

وی تصریح کرد: هم اکنون ترافیک در محورهای ایلام- حمیل سنگین، حمیل اسلام آباد غرب نیمه سنگین و اسلام آباد غرب- کرمانشاه و کرمانشاه- همدان نیز نیمه سنگین است.

سرهنگ مرادی یادآور شد: هم اکنون بسیاری از زائرین عتبات عالیات از مسیر ایلام به حمیل در حال بازگشت به شهرهای خود هستند و در نتیجه آن هم اکنون محور مذکور دارای بیشترین حجم ترافیکی است.

وی هم چنین از فعالیت دستگاه های خدمات و امداد رسان استان در محورهای یاد شده خبرداد که به زائرین در مسیرهای مذکور امداد و خدمات رسانی می کنند.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: رانندگان موارد ایمنی را رعایت کرده و علاوه بر پرهیز از حرکات مخاطره انگیز، در حالت خستگی اقدام به رانندگی نکرده و مدتی را به استراحت اختصاص دهند.

وی افزود: توصیه می شود، رانندگان پس از حداکثر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت کرده تا دچار مشکل خاصی نشوند.

مرادی هم چنین توصیه کرد: سایر شهروندان در این مقطع زمانی از انجام سفرهای غیرضروری در مسیرهای مذکور پرهیز و سفر خود را به وقت دیگری موکول کنند.

فرمانده پلیس راه استان کرمانشاه بار دیگر بر رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان چون اطمینان از سلامت خودرو و همراه داشتن زنجیر چرخ، غذای آماده و لباس گرم برای تردد در مسیرهای مذکور تاکید کرد.

وی یادآور شد: در صورت بروز هرگونه تخلف، خصوصا تخلفات مخاطره انگیز برای سایرین از سوی رانندگان، قاطعانه با آنها برخورد خواهد شد و هیچ اغماضی در این زمینه نداریم.