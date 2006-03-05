به گزارش خبرگزاري " مهر" بنابر اعلام روابط عمومي سازمان تربيت بدني درحكم مهدي قدمي رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني خطاب به حسين خوش نظر آمده است:" به استناد مواد 7 و14 اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي وبا عنايت به تائيد مجمع عمومي مورخ 7/12/84 فدراسيون وزنه برداري، جنابعالي را بعنوان بازرس اصلي فدراسيون وزنه برداري جمهوري اسلامي ايران منصوب مي نمايم تا درچارچوب مفاد اساسنامه، نسبت به انجام وظايف محوله اقدام نمائيد.
ازسوي معاون سازمان تربيت بدني و رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني بازرس فدراسيون وزنه برداري منصوب شد.
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