بازرس فدراسيون وزنه برداري منصوب شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" بنابر اعلام روابط عمومي سازمان تربيت بدني درحكم مهدي قدمي رئيس مركز توسعه ورزش قهرماني خطاب به حسين خوش نظر آمده است:" به استناد مواد 7 و14 اساسنامه فدراسيونهاي ورزشي وبا عنايت به تائيد مجمع عمومي مورخ 7/12/84 فدراسيون وزنه برداري، جنابعالي را بعنوان بازرس اصلي فدراسيون وزنه برداري جمهوري اسلامي ايران منصوب مي نمايم تا درچارچوب مفاد اساسنامه، نسبت به انجام وظايف محوله اقدام نمائيد.