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۱۳ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۶

هفته بیستم لیگ برتر فوتسال؛

دبیری تبریز به صدر جدول صعود کرد/ ناکامی یاران شمسایی در تبریز

دبیری تبریز به صدر جدول صعود کرد/ ناکامی یاران شمسایی در تبریز

تبریز- دیدار دوتیم دبیری با تاسیسات دریایی به عنوان حساس ترین دیدار هفته بیستم لیگ برتر فوتسال ازساعت۱۵ امروز در تبریز آغاز شد که این بازی به نفع تبریزی ها به پایان رسید تا آنها به صدر جدول صعود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۵ امروز جمعه با جدال تماشایی و حساس دبیری تبریز با تاسیسات دریایی در سالن شهید علوم پزشکی تبریز آغاز شد که در نهایت این دیدار با نتیجه سه بر دو به نفع تیم دبیری تبریز به پایان رسید و این تیم مجموع امتیازات خود را به عدد ۴۰ رساند و به صدر جدول صعود کرد.

یاران شمسایی در تیم فوتسال تاسیسات دریایی هم با همان ۳۹ امتیاز به رده دوم جدول سقوط کردند تا منتظر نتیجه بازی مس سونگون با آذرخش بندرعباس بمانند. البته اگر تیم مس در این دیدار که از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می شود پیروز از زمین خارج شود می تواند خود را در صدر جدول ببیند.

گل های تیم دبیری را در این دیدار اصغری مقدم دو بار و قلی زاده نیز یک بار به ثمر رساندند و دو گل تیم میهمان نیز توسط بهادری و حسن زاده به ثمر رسید. شاگردان شمسایی با اینکه این هفته شکست خوردند ولی باتوجه به یک بازی عقب افتاده ای که دارند می توانند صدر جدول را از حریف خود پس بگیرند.

کد مطلب 2991082

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