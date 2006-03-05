بودجه پيشنهادي دولت ضد تورم است/ طرحهاي نيمه‌ تمام را در كمترين زمان تكميل مي‌ كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهور در حاشيه‌ ديدار با اعضاي شوراي مركزي كميته‌ امداد امام خميني(ره) در جمع خبرنگاران درباره تصويب بودجه‌ 85 در مجلس گفت: مجلس جايگاهي است كه در آن نظرات گوناگون مطرح مي‌ شود و طرحها به صورت كارشناسي بررسي مي‌ شود. معتقدم كه در حال حاضر ظرفيتهاي بسيار زيادي در كشور وجود دارد.

طرحهاي نيمه‌ تمام را در كمترين زمان تكميل مي‌ كنيم

احمدي نژاد با بيان اينكه در حال حاضر عليرغم وجو منابع انساني و ارزي فراوان در كشور گفت: پروژه ‌هاي نيمه ‌تمام موجود جز هزينه و ايجاد تورم ثمره‌ ديگري ندارد . در بودجه‌ سال 1385 موقعيتي به وجود آمده كه ما از منابع موجود به نحو احسن در جهت پويايي كشور استفاده كنيم.

وي تاكيد كرد: دولت خود را براي فعاليت شبانه‌ روزي آماده كرده واين توانمندي را در خود مي بيند كه با استفاده از منابع موجود و كار شبانه ‌روزي، بسياري از امور از جمله پروژه ‌هاي نيمه ‌تمام را ظرف دو تا سه سال جمع كند.

احمدي ‌نژاد با تاكيد مجدد بر عزم جدي دولت براي استفاده از تمام ظرفيت ها گفت : دولت مصر است ظرف مدت زماني كه از عمر دولت باقي مانده حداقل اين پروژه‌ هاي نيمه ‌تمام را تمام كند تا در دوره ‌هاي بعدي پروژه‌ هاي جديدي را آغاز كنيم.

وي اشتغالزايي را از جمله دغدغه هاي دولت ذكر كرد و اظهار داشت: پروژه ‌هاي عمراني مي‌ تواند بخشي از اشتغال ما را تأمين كند. اين پروژه‌ها بعد از اينكه به بهره ‌برداري رسيدند نيز زمينه ‌ساز اشتغالهاي جديد هستند.

رئيس شوراي عالي اشتغال اظهار داشت : ايجاد زمينه ‌هاي اشتغال زودبازده با اختصاص يارانه پيش‌ بيني شده است. به دنبال تعادل در اقتصاد هستيم و از تمام ظرفيتهاي فعلي استفاده خواهيم كرد.

پروژه ‌هاي كوچك و زود بازده توليدي راه درمان بيماري اقتصاد كشور

احمدي نژاد پروژه ‌هاي كوچك و زودبازده توليدي را راه درمان بيماري اقتصاد كشور دانست و اضافه كرد : البته معتقديم كه بايد سرمايه ‌گذاري هاي عظيم نيز انجام شود ولي اين سرمايه ‌گذاري ها ديرتر به ما جواب مي‌ دهد و بايد به سمت پروژه‌ هاي كوچك زودبازده برويم.

وي تصريح كرد: منابع ارزي در بانكهاي خارجي سودي بسيار كم به ما مي ‌دهد. البته داشتن منابع ارزي خوب است و اميدواريم كه افزايش پيدا كند و به رقم بيشتري برسد اما در حال حاضر اين منابع ارزي در اقتصاد ما نقش چنداني ندارند.

ما بايد از اين منابع ارزي در اقتصادمان استفاده كنيم به نحوي كه سود آن به مردم برسد. از اين منابع ارزي مي ‌توان در اتمام پروژه‌ هاي عمراني نيز استفاده كرد.

مجلس براي مقابله با تورم راه ديگري جز كاهش بودجه‌ عمراني و ملي دولت پيدا كند

رئيس جمهور در خصوص انتظار خود از نمايندگان اظهار داشت : انتظار دارم كه نمايندگان محترم مجلس نيز چنين نگاهي به لايحه‌ بودجه داشته باشند و توجه كنند كه براي جلوگيري از تورم بايد راهكارهاي ديگر اتخاذ كرد. اگر توليد را افزايش دهيم اين خود ضد تورم خواهد بود.

وي با بيان اينكه از ترس تورم پولهاي خود را در كشورهاي ديگر گذاشته ‌ايم، افزود: و آنها از اين پولها بهره مي ‌برند و وقتي كه ما مي ‌خواهيم از آنها وام بگيريم با منت اين وام را به ما مي ‌دهند و بعد از آن سودهاي كلان مي ‌گيرند.

احمدي نژاد در ادامه تاكيد كرد : مي‌ توانيم از اين منابع در پيشرفت صنعت نفت استفاده كنيم. در حال حاضر در صنعت نفت ضعفي وجود دارد و همگان آن را مي‌ دانند و بيان مي ‌كنند. به ما مي‌ گويند شما عقب افتاده ‌ايد و ديگران در منطقه در مورد اين صنعت به پيش رفته‌ اند. در صورتي كه ظرفيتهاي نفتي ما از كشورهاي ديگر منطقه بهتر است و اقتصاد ما فعالتر. پس بايد از اين منابع در جهت پيشرفت صنعت نفت استفاده كنيم.

رئيس جمهور با بيان اينكه دغدغه‌ بسياري از دوستان در مجلس را درك مي‌ كنم، گفت : اما راه ‌حل اين نيست كه بودجه‌ عمراني و ملي دولت را كه در واقع تحرك اصلي اقتصاد ما محسوب مي ‌شود كاهش داد.ما نبايد رقمي را كه براي اشتغالزايي و عمران قرار داده ‌ايم كم كنيم. هرچه اين بودجه‌ ها افزايش پيدا كند به نفع ما خواهد بود.

وي تصريح كرد: دولت درصدد است هزينه ‌هاي خود را كاهش دهد چون معتقد است كه خيلي از هزينه ‌ها نبايد انجام شود. دولت اعتقاد به تشريفات ندارد مواردي مانند ماشين، تلفن و مسائل اينچنيني مورد نياز نيست بلكه بايد اعتبارات عمراني را افزايش داد.

رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه گفت: معتقديم كه بايد در مورد دانشگاه و آموزش و پرورش نيز سرمايه ‌گذاري شود و اين سرمايه ‌گذاري را جزء هزينه‌ هاي مصرفي نمي‌ دانيم .

بودجه 85 براساس برنامه‌ چهارم توسعه و چشم ‌انداز 20 سال تنظيم شده است

احمدي نژاد افزود: از ديد دولت بودجه مجموعه ‌اي منسجم است و تمام زواياي آن از ديد كارشناسي مورد بررسي قرار گرفته و براساس برنامه‌ چهارم توسعه و چشم ‌انداز 20 سال تنظيم شده است.

وي با تأكيد بر اينكه بودجه تورم ‌زا نيست بلكه ضدتورم است چون به دنبال توليد است، گفت: جهت ما در تنظيم بودجه افزايش تحرك اقتصادي بوده، ما به دنبال ايجاد اشتغال هستيم و اميد داريم كه دوستان توجه كنند. فرصت مي‌ گذرد و ديگران منتظر ما نمي ‌نشيند و ما عقب مي ‌افتيم. ما بايد نگاهي به جلو داشته باشيم و نبايد نگاههايي مانع تحرك اقتصادي ما شود.

توجه به بخش عمراني براي اولين بار در تاريخ بودجه نويسي رخ داده است

رئيس شوراي اقتصاد تاكيد كرد : توجه به بخش عمراني براي اولين بار رخ داده است. ببينيد در دوره‌ هاي قبل دولت در تنظيم بودجه‌ خود هزينه ‌هاي مصرفي را افزايش مي‌ داد و بودجه‌ قسمت عمراني پايين بود و مجلس در روند بررسي بودجه سعي مي‌ كرد كه هزينه‌ هاي مصرفي را كاهش داده و بودجه‌ قسمت عمران را افزايش دهد حال ما خود نگاه افزايش بودجه‌ عمراني و كاهش هزينه ‌هاي مصرفي را در بودجه دنبال كرده ‌ايم ولي در مجلس اتفاقي برعكس در حال رخ دادن است و چيز جديدي است و باورمان هست كه اين به نفع كشور نيست.

مي خواهم به وعده رونق فعاليتهاي اقتصادي و اشتغالزايي عمل كنم

احمدي نژاد خاطرنشان كرد : من به عنوان كسي كه از جانب مردم انتخاب شده ‌ام و مردم به من اطمينان كرده ‌اند، در برنامه‌ هاي خود اعلام كرده‌ ام كه فعاليتهاي اقتصادي را رونق مي‌ دهم و اشتغالزايي مي ‌كنم و زمان را در انجام پروژه‌ ها تقليل مي ‌دهم و بر اين امر نيز تأكيد دارم.

رئيس جمهور در پايان تصريح كرد : دولت در اين راه از جانب خود نيز مايه مي‌ گذارد ما تا الان به لطف خدا در جهت انجام وعده‌ هاي داده ‌شده تلاش كرده ‌ايم .ما مي‌ خواهيم مشكلات مردم را برطرف كنيم.