به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی غیاثی پس از برد تیمش مقابل مقاومت البرز اظهار داشت: نیمه اول بازی دو تیم چنگی به دل نزد اما در نیمه دوم با بردن بازی به کناره‌ها در همان دقایق به دو گل رسیدیم.

وی افزود: پس از این دو گل، مقاومت برای جبران گل‌های خورده جلو کشید و ما این فرصت را داشتیم تا گل‌های بیشتری بزنیم.

غیاثی با بیان اینکه تیمش مزد بازی هوشمندانه‌اش را گرفت، گفت: پیروزی در خانه مقاومت، که چند هفته‌ای بدون شکست بود ارزشمند است و برای ما نتیجه ای عالی محسوب می شود.

به گزارش مهر، دیدار تیم‌های مقاومت البرز و یاسین پیشرو قم در چهارچوب هفته بیستم لیگ برتر با برتری سه بر صفر نماینده قم در کرج به پایان رسید.